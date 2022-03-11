Проблемы нелегальной миграции

По утверждению СОГГЛ, это крупнейшее суточное количество нелегальных мигрантов, которых развернули в этом году на границе с Беларусью.

Как утверждает служба, литовским пограничникам и военным при этом не пришлось использовать табельное оружие.

С начала августа прошлого года, когда литовские пограничники получили право не пускать в страну иностранцев из Беларуси в запрещенных местах, в Литву не смогли попасть более 8,1 тыс. мигрантов, 406 из них — в этом году.

Нелегальные перевозчики мигрантов

На минувшей неделе были задержаны граждане Польши, пытавшиеся провезти нелегальных мигрантов, сообщает BNS.

Так, в среду недалеко от литовского города Друскининкай был задержан гражданин Польши, незаконно провозивший двух афганцев.

По данным Службы охраны госграницы Литвы, легковой автомобиль с польскими номерами был замечен рядом с белорусской границей и был остановлен для проверки. Как оказалось, гражданин Польши, чьи документы были в порядке, перевозил незаконно попавших в Литву граждан Афганистана. Все трое задержаны.

На минувшей неделе в четверг в Лаздийском районе, у самой границы с Польшей, задержан гражданин этой страны, который, как предполагается, перевозил нелегальных мигрантов.

По данным СОГГЛ, сотрудники Калварийской заставы остановили для проверки выезжавший в соседнюю страну легковой автомобиль, за рулем которого находился гражданин Польши. Вместе с ним находился его соотечественник.

Они везли трех мужчин без документов, которые представились пограничникам гражданами Пакистана.

Всех пятерых иностранцев пограничники задержали, начато досудебное расследование.

Как утверждается в отчете Интерпола, нелегальная перевозка людей — это один из важнейших источников прибыли организованной преступности в Европе.

Беспорядки в Центре регистрации

В Центре регистрации иностранцев (ЦРИ) в Мядининкай на минувшей неделе, в среду, мигранты устроили беспорядки, был применен слезоточивый газ, сообщили в Службе охраны госграницы Литвы.

По сообщению службы, беспорядки вспыхнули ночью в женском секторе, когда мигрантки из Африки начали собираться в группы и требовать свободы, сообщает BNS.

По словам пограничников, они также забросали должностных лиц едой, опрокинули ограждения, разделяющие несколько сегментов сектора, и, несмотря на предупреждения, проникли на территорию мужского сектора.

Здесь к женщинам присоединились около 80 мужчин. Группа мигрантов шумела до утра, требовала свободы и не подчинялась требованиям пограничников.

«Некоторые из наиболее агрессивно настроенных попытались перевернуть ограждение территории, кричали, что коллективно покинут центр, сопротивлялись должностным лицам», — говорится в сообщении.

По данным СОГГЛ, чтобы избежать попыток побега, был применен слезоточивый газ, также были привлечены дополнительные сотрудники для охраны.

Пограничники задержали шестерых наиболее агрессивных мужчин-африканцев, которые оказали сопротивление и не выполнили инструкции, а также восемь женщин-африканок, которые также оказали сопротивление и, по имеющимся данным, организовали беспорядки.

По данным СОГГЛ, оставшиеся иностранцы вернулись в свои жилые помещения.

Пограничники отмечают, что во время инцидента никто не пострадал и медицинская помощь не понадобилась, хотя по мере стабилизации ситуации две женщины пытались притвориться, что потеряли сознание. «Вызванные врачи скорой помощи сказали, что они явно симулируют и не имеют никаких проблем со здоровьем», — сообщили в СОГГЛ.

По словам пограничников, 14 мигрантов были переселены на другие объекты СОГГЛ. Планируется обратиться в суд для задержания этих мигрантов и лишения права передвижения в пределах центра.

Несколькими днями ранее также сообщалось о десятках мигранток, собравшихся у ограждения центра в Медининкай. Тогда по причине неповиновения требованиям представителей властей также был применен слезоточивый газ.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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