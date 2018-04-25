Качество и проблемы профессионального обучения

Новая модель подготовки рабочих кадров

Министерство образования, науки и спорта, реагируя на представленные Госконтролем выводы по вопросу профессионального обучения, обращает внимание на то, что критикуемая ситуация уже меняется, а указанные проблемы решаются. Министерство отмечает, что аудит проводился по данным 2016-2018 гг. и только в отдельных случаях использовались новые данные.

Госконтроль утверждал, что в профессиональных учебных заведениях количество учащихся уменьшается, хотя на самом деле с 2019 г. оно увеличивается. В 2019 г. по сравнению с 2018 г. в профессиональные училища было принято на 1,3 тыс. учащихся больше, а всего были приняты 19,2 тыс. учащихся. В 2020 г. в училища планируется принять 20,6 тыс. новых учащихся.

Профессиональное обучение организуется все эффективнее с учетом потребностей работодателей и учащихся. Внедряется новая, более гибкая модель обучения – подмастерье, когда учащиеся обучаются профессии на рабочем месте, а подмастерье получает и зарплату. До сих пор такую возможность предлагали лишь несколько профессиональных учебных заведений, а в октябре 2019 г., когда правительство утвердило порядок организации формы подмастерья и после обновления методики финансирования профессионального обучения, спрос на подмастерьев увеличился. Государство будет поощрять работодателей внедрять эту форму по проектам, финансируемым на средства Евросоюза, предпринимательству будут компенсировать 40 проц. зарплаты подмастерьев. Планируется опубликовать приглашения на эти проекты уже в первом квартале 2020 г., поэтому можно полагать, что в конце нынешнего года результаты будут гораздо лучше.

Министерство согласно с тем, что еще мало учащихся наряду с профессией получают среднее образование, но и в этой области инициируются перемены. 31 января всем самоуправлениям представлен проект плана оптимизации сетей учреждений профессионального образования, одна из целей которого – улучшить сотрудничество учреждений профессионального обучения и общеобразовательных школ, чтобы желающие уже на школьной скамье могли получить профессиональные компетенции.

Отделения профессиональных учебных заведений, действующие в малолюдных местах, предлагается реорганизовать в отделения профессионального обучения общеобразовательных школ или объединить их силы с общеобразовательными школами и подписать договор о совместной деятельности, в соответствии с которым школы дадут ученикам общее образование, а профессиональные учреждения будут обучать их профессии.

Три учреждения профессионального обучения планируется реорганизовать: Вильнюсскую школу железнодорожного транспорта и маркетинговых услуг предлагается присоединить к Вильнюсской коллегии технологий и дизайна, Девянишкскую школу технологий и предпринимательства присоединить к Вильнюсской школе технологий, предпринимательства и сельского хозяйства, Кайшядорскую школу технологий и предпринимательства — к Вильнюсской школе коммунальных услуг. Еще два профессиональных училища предлагается реорганизовать в одно: Клайпедскую школу судоходства объединить с Клайпедской школой судостроительства и ремонта путем создания на их основе центра подготовки специалистов морского профиля.

В проекте реорганизации сети учреждений профессионального обучения, подготовленном министерством, намечается, что с 1 сентября 2020 г. в Литве будут действовать 56 учреждений профессионального обучения, хотя в настоящее время их насчитывается 61. Откажутся и от части неиспользуемых помещений.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ