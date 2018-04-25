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Перекресток мнений

Проблемы школьного образования

Фото BFL/Витяниса Юрявичюса

Представляя рейтинги школ Литвы, авторы исследования обнародовали шокирующие цифры: 60 проц. школьников, которые учатся на 9 и 10, занимаются с репетиторами. 6 из 10 наиболее способных детей и их родители понимают, что система образования в настоящее время находится в таком положении, что без дополнительной помощи невозможно получить хорошие знания.

Полагаю, что и те, кто получает более низкие оценки, тоже занимаются дополнительно, хотя бы во время подготовки  к экзаменам. Этот факт ведет к парадоксальному выводу. Учащиеся, родители которых платят репетиторам, своими хорошими баллами в учебе тянут вверх рейтинги школ, в которых им бесплатно не предоставляют  качественную услугу. Родители платят от 5 до 25 евро за один час занятий ученика с репетитором, чтобы дети получили такие знания, которые дали бы им возможность сделать свою жизнь полноценной.

Родители платят налоги и обоснованно полагают, что их дети получат хорошее бесплатное образование. Но после нескольких лет учебы ребенка они понимают, что в бесплатных школах качественного образования нет. В этом случае каждый месяц родители вынуждены платить репетиторам сотни евро.

В районных школах на одного ребенка ежегодно выделяется финансирование, которое может отличаться более чем в два раза (от 1500 до 4000 евро).  Разница огромная, более 200 евро в месяц, и это только на одного ученика. А не были бы эти деньги хорошим подспорьем к зарплате учителя? Без забастовок и конфликтов?

Но как только заходит разговор о рациональном сокращении количества школ, возникает серьезное сопротивление. И все остается на прежнем месте. Родители вздыхают и продолжают платить за занятия детей с репетиторами. И тогда социал-демократы вместе с «крестьянами» начинают искать крайних. И находят очень легко!

Оказывается, во всем виноваты… частные школы. Нет, не бюджетные. С ними все хорошо, только денег мало. И неважно, что ежегодно родители платят миллионы евро за то, чтобы дети после уроков занимались с репетиторами. Частным образом. По моему убеждению, мы стреляем не в те цели. По своей эффективности такие действия напоминают танец возле костра при желании вызвать дождь. Давайте наберемся решимости на настоящую реорганизацию. Довольно игр ради «бумажных решений».

Виктория Чмилите-Нельсен, депутат Сейма Литвы, староста парламентской фракции Союза либералов Литвы

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