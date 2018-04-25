Процедура импичмента Трампа началась в США

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила в среду, 25 сентября, о решении начать процедуру, цель которой – определить, есть ли основания для объявления импичмента президенту страны Дональду Трампу.

«Сегодня я объявляю, что палата представителей начинает официальное расследование по вопросу об импичменте. Президент должен отвечать за свои действия. Никто не находится выше закона», — сказала Пелоси.

Ранее Трамп заявил, что такой шаг демократов, удерживающих большинство в палате представителей, не представляет для него опасности и лишь поможет в 2020 году добиться переизбрания на второй срок.

Напомним, в Конгрессе допустили импичмент Дональда Трампа из-за давления на президента Украины Владимира Зеленского. Почти половина американцев считает, что президент США должен быть отстранен от занимаемой должности.

Реакция Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает «охотой на ведьм» решение демократов в палате представителей начать расследование, цель которого — определить, можно ли объявить ему импичмент. «Они ведь даже не видели стенограмму разговора (Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским — ред.). Тотальная охота на ведьм», — написал он в Twitter в среду, 25 сентября.

По мнению америанского лидера, таким заявлением демократическое представительство решило испортить «важный день в ООН», а также заявил, что такие процессы портят репутацию США.