Процедура импичмента Трампа в Сенате может начаться 21 января

Процедура импичмента президента США Дональда Трампа в виде судебного процесса может начаться в Сенате Конгресса уже 21 января, сообщает ТАСС.

Об этом заявил во вторник лидер республиканского большинства в верхней палате американского законодательного органа Митч Макконнелл.

«Мы сможем пройти некоторые предварительные этапы на этой неделе, что даст нам возможность начать судебное разбирательство в следующий вторник [21 января]», — отметил он, отвечая на вопросы журналистов.

Начало судебного процесса в Сенате напрямую зависит от того, когда Палата представителей Конгресса передаст сенаторам обвинительное заключение в рамках процедуры импичмента. Ожидается, что это произойдет в ближайшие дни после соответствующего голосования в среду, как сообщила ранее спикер нижней палаты законодательного органа Нэнси Пелоси (демократ, от штата Калифорния). Перед этим она может объявить имена законодателей, которые в случае одобрения резолюции о передаче сенаторам обвинительного заключения будут уполномочены представлять нижнюю палату на судебном процессе в Сенате. В США их называют управляющими.