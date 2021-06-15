Процедура возвращения нелегальных мигрантов может затянуться — А. Билотайте

По ее словам, Литва сотрудничает с Европейским агентством охраны границ и береговой линии Frontex, представители которой должны прибыть в страну в июле.

«Процедура возвращения не является простой, на нее требуется время. Но в данный момент мы сотрудничаем с Frontex, они организуют такие общие операции возврата, чтобы обеспечить реализацию этого процесса как можно лучше и проще», – сказал министр.

А. Билотайте утверждает, что на охрану границы планируется выделить больше государственных средств, ожидается и помощь Евросоюза.

«В уже уточненном бюджете, в законе о бюджете, предусмотрено около 11,5 млн евро, которые были бы предназначены для внедрения систем наблюдения на границе, а также дополнительно предусмотрены около 4 млн евро на деятельность Службы охраны госграницы Литвы, связанную с вызовами, возникающими в ходе миграционных процессов», – сказала А. Билотайте.

«Со стороны Евросоюза будет как финансовая, так и экспертная поддержка», – сказала она.

Министр отметила, что Беларусь использует нелегальных мигрантов как меру давления на Литву. А. Билотайте повторила, что в данный момент видит необходимости объявлять экстремальную ситуацию.

«Ситуация под контролем, мы задерживаем всех нелегальных мигрантов, дела не обстоят так, что наша граница дырявая. (…) Наши должностные лица хорошо работают. Просто у нас нестабильный сосед, который использует, я бы сказала одну из мер гибридной войны, то есть пытается воздействовать на нас через незаконную, нелегальную миграцию», – сказала министр внутренних дел.

BNS напоминает, что в Швенченском, Побрадском районе обрадуется палаточный городок, который позволит поселить до 350 незаконных мигрантов, которые уже не вмешаются в Центре регистрации беженцев.

Фото vrm.lrv.lt

В городке будут обнаружены две части: 80 мест для карантина мигрантов, и 270 мест для расселения.

Она акцентировала, что в палатках будут размещаться только одинокие мужчины, а семь с детьми, пожилые люди, а также другие категории уязвимых нелегальных беженцев, будут размещаться в других помещениях.

В целом сначала этого года были задержаны 387 нелегальных мигрантов из третьих стран, которые незаконно пересекли госграницу Литвы с Беларусью. В основном это граждане Ирака. С 1 июня незаконно границу пересекли 140 мигрантов.

Эти показатели в пять раз больше, чем показатели за весь 2020-ый год. В прошлом году был задержан 81 такой иностранец. В 2019 году 46 незаконных мигрантов, в 2018 – 104.