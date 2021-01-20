Процедуру закупки быстрых тестов на антитела ЕК должна завершить в конце января

К концу января Еврокомиссия (ЕК) должна завершить процедуры закупки быстрых тестов на антитела, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.
Литва в рамках этой закупки планирует закупить 600 тыс. тестов.
«После завершения процедур публичной закупки и отбора поставщиков в конце января планируется подписать индивидуальные договора со странами-членами о закупке тестов», – передала BNS позицию министерства советник пресс-службы этого ведомства Лина Зимницкене.
Она также сообщила, что Комиссия, пользуясь инструментом срочной помощи, заключила соглашения с компаниями Abbott и Roche. На основании этого соглашения ЕК приобретет и подарит государствам-членам более 20 млн быстрых тестов на антитела, стоимость которых не превысит 100 млн евро.
По словам представителя министерства, Литве, как и другим странам, сообщившим о потребности, планируется поставить тесты в первом квартале этого года.
Л. Зинницкене утверждает, что тесты будут распределяться между странами по количество работников здравоохранения, однако министерство пока не знает, сколько точно их будет поставлено в Литву.
Литва и самостоятельно закупает быстрые тесты на антитела. На минувшей неделе Национальная лаборатория общественного здоровья сообщила, что в объявленном ею конкурсе участвуют 43 поставщика.
Для закупки будут заключены три договора о приобретении тестирующих средств, в целом планируется приобрести 300 тыс. быстрых тестов на антитела.