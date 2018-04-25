Продажа алкоголя в День знаний

Фото BFL/Томаса Лукшиса

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Не первый год в Литве действует запрет на продажу алкоголя в Литве в День знаний, 1-го сентября. В этом году 1 сентября — воскресенье.

Вполне вероятно, что некоторые школы перенесут начало учебного года на понедельник — 2-ое сентября. Между тем только одна торговая сеть приняла решение не продавать алкоголь в этот день. Запрет на продажу алкоголя 1-го сентября ввели, чтобы этот праздник в Литве отмечали без алкоголя. Однако уже не раз начало учебного года выпадало на 2-ое или 3-е сентября. В таких случаях торговые сети сами решают, продавать алкоголь в этот день или нет.

По словам представителей торговой сети “Iki”, компания придерживается закона, значит, 1-го сентября алкоголь продавать не будут. Между тем 2-го сентября приобрести алкогольные напитки в магазинах этой торговой сети — можно. Алкоголь продавать будут согласно регламенту закона, т.е. лицам не младше 20 лет. Если человек не предъявит документ, удостоверяющий личность, то алкоголь он купить не сможет.

Такой же позиции придерживаются представители торговых сетей “Rimi”, “Мaxima” и “Norfa”.

В свою очередь, представители торговой сети “Lidl” сообщили, что их сеть будет придерживаться такой же позиции, как и в прошлом году. По их словам, в прошлом году начало учебного года перенесли с 1-го на 3-е сентября, и магазины этой торговой сети по рекомендации Департамента по контролю за алкоголем и табаком не продавали алкоголь эти два дня. В этом году будет то же самое, и алкоголь 1-го и 2-го сентября в магазинах “Lidl” купить не получится.

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