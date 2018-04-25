Продажа автомобиля онлайн

Сегодня владельцы транспортных средств могут пользоваться услугами «Regitra» онлайн, не выходя из дома. Это особенно важно в условиях действующего в стране карантина.
Заместитель генерального директора «Regitra» Саулюс Шуминас отметил, что компания прилагает много усилий для развития сервиса электронных услуг. «Мы делаем это в свете сегодняшней ситуации с коронавирусом и растущих потребностей водителей. Наши клиенты это ценят», — отметил он.
Компания предоставляет возможность онлайн поменять регистрационное удостоверение, заказать понравившиеся номера, зарегистрировать автомобиль, эксплуатируемый в Литве, на свое имя. Кстати, при оказании услуги онлайн к регистрационному свидетельству прилагается 20% скидка.
Согласно информации «Regitra», в 2020 году около 60 процентов автовладельцев оформили продажу машины онлайн. Примечательно, что в начале карантина в апреле таким образом было продано 89% автомобилей, а за тот же период 2019 года этот показатель составил лишь 37%.
В 2020 году услугами онлайн-регистрации транспортных средств воспользовались около 29% жителей, то есть почти в четыре раза больше, чем в прошлом году. Отмечается, что все документы и автомобильные номера доставляются прямо домой или в ближайшее почтовое отделение. В этом году уже отправлено более 57 тысяч таких посылок.
В компании отметили, если у клиентов по-прежнему нет возможности воспользоваться услугами компании в режиме онлайн, то для посещения отделения «Regitra» следует записаться заранее. Это помогает управлять потоками и тем самым обеспечивать максимальную безопасность клиентов.
Информация «ЛК» подготовлено по сообщению «Regitra»