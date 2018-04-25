Продажа автомобиля онлайн

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Сегодня владельцы транспортных средств могут пользоваться услугами «Regitra» онлайн, не выходя из дома. Это особенно важно в условиях действующего в стране карантина.

Заместитель генерального директора «Regitra» Саулюс Шуминас отметил, что компания прилагает много усилий для развития сервиса электронных услуг. «Мы делаем это в свете сегодняшней ситуации с коронавирусом и растущих потребностей водителей. Наши клиенты это ценят», — отметил он.

Компания предоставляет возможность онлайн поменять регистрационное удостоверение, заказать понравившиеся номера, зарегистрировать автомобиль, эксплуатируемый в Литве, на свое имя. Кстати, при оказании услуги онлайн к регистрационному свидетельству прилагается 20% скидка.