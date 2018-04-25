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Продажи Svyturio-Utenos alus растут за счет экспорта и безалкогольного пива

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Продажи Svyturio-Utenos alus растут за счет экспорта и безалкогольного пива

Фото pixabay.com

Переменчивая летняя погода не позволила оживиться литовскому рынку пива, однако принадлежащая группе Carlsberg крупнейшая пивоваренная компания в Литве Svyturys-Utenos alus за восемь месяцев этого года увеличила выручку от продаж на 3% до 120 млн евро.

Объем напитков, проданных компанией, и занимаемая ею доля рынка оставались стабильными – соответственно 80 млн литров и 42%.

По словам главы Svyturio-Utenos alus Роландаса Виршиласа, рост выручки в основном обусловили продажи более дорого пива, так называемого премиум-класса, и выросший на целых 62% экспорт. Положительное влияние на результаты деятельности компании оказали и быстро растущие продажи безалкогольного пива.   

«Безалкогольное пиво для нас однозначно важно – его продажи растут, поскольку мир движется в направлении здорового образа жизни. Оно важно по причине продаж, а не в смысле коммуникации. Оно (безалкогольное пиво — BNS) однозначно будет таким важным, как в Испании, где составляет около 14% всего проданного пива», – заявил на пресс-конференции Р. Виршилас.

Выручка от экспорта Svyturio-Utenos alus за восемь месяцев выросла на 61,8% до 9,49 млн евро. Крупнейшими рынками экспорта компании являются Россия, Белоруссия и Гана. 

В Балтийских странах продажи компаний группы Carlsberg за 8 месяцев выросли на 2% до 230 млн евро. Продажи группы в Эстонии удалось увеличить на 4%, но в Латвии они сократились на 4%.  

По словам Р. Виршиласа, в значительной степени результаты пивоваров в отдельных странах были обусловлены и так называемой «акцизной войной» в Балтийских странах. Этим летом Эстония снизила акциз на все алкогольные напитки, и торговля алкогольными напитками на латвийско-эстонской границе замерла, между тем, Латвия пошла на ответный шаг – с августа временно снизила акциз на крепкие алкогольные напитки, однако это не изменило положение. 

BNS
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