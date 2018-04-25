Продержатся до прихода союзников

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Чтобы оккупировать Литву, вражеской армии понадобилось бы не несколько дней, а три или четыре недели, сказал американским СМИ президент Гитанас Науседа.

В опубликованном интервью американскому транслятору CNN глава Литвы подчеркнул, что сценарий, представленный три года назад аналитическим центром RAND, о том, что Россия могла бы занять Литву за 36 часов, слишком пессимистичен.

«Это слишком пессимистичный взгляд. Я говорил с нашими генералами, и они меня заверили, что невозможно занять Литву в течение двух дней, согласно их подсчетам, это займет от трех до четырех недель. И если это правда, мы можем надеяться, что союзники по НАТО прибудут на помощь», — сказал Г. Науседа.

Говоря о политике Литвы в отношении России, президент подчеркнул, что предлагал «диалог вместо борьбы» и поиск компромисса.

Также он сказал, что отношения с Россией не будут улучшаться за счет Украины.

«Агрессия России в отношении Украины недопустима. Если мы односторонне будем пытаться улучшить отношения с Россией за счет Украины, это было бы плохим решением, так как мы хорошо знаем российских политиков. Если будешь делать односторонние уступки, они посчитают это знаком твоей слабости», – сказал он.

Информация «ЛК», BNS