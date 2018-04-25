Продолжается досрочное голосование выборов в сейм Литвы

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Во вторник в Литве продолжается досрочное голосование на выборах в парламент.

Председатель Главной избирательной комиссии (ГИК) Лаура Матийошайтите сообщила BNS, что в понедельник досрочное голосование проходило достаточно слаженно.

«Мы не получили жалоб избирателей о том, что где-то образовались огромные очереди, и что кому-то не удалось проголосовать, либо о нарушениях. Либо такая информация не дошла до нас, либо действительно нет жалоб», – отметила она.

Избирателей просят приходить на голосования со средствами защиты носа и рта, с собственным средствами для письма, не забывать документ удостоверения личности. Те, у кого не будет маски и ручки, смогут получить их на месте.

На этих выборах досрочное голосование продлено – оно будет проходить с понедельника по четверг включительно. Ранее на это выделялось два дня.

Во вторник ГИК рассмотрит предложение открытия в столице еще одного пункта для голосования.

«С Самоуправлением города Вильнюса мы обсудили вариант мобильного пункта голосования. Там, где ранее на проспекте Саванорю был мобильный пункт тестирования на коронавирус, можно было бы оборудовать специальное место для голосования, на которое можно было бы прибыть на транспортном средстве и в нем голосовать», – сказала BNS Л. Матийошайтите.

По ее словам, член избирательной комиссии мог бы устанавливать личность избирателя, выдавать ему документы для голосования, а избиратель в транспортном средстве мог бы заполнять бюллетень для голосования, вкладывать его в конверт, заклеивать и отдавать члену комиссии.

Если эта идея будет одобрена, то такой пункт будет действовать в среду и в четверг.

Глава ГИК сказала, что на мобильном пункте смогут голосовать все, он не предназначен для людей, находящихся в изоляции.

Ранее руководитель ГИК призвала людей старшего возраста и принадлежащих к группам риска воспользоваться возможностью досрочного голосования, поскольку в это время потоки будут меньше.

9 и 10 октября можно будет голосовать и на дому. В этом году на дому могут голосовать не только люди с недугом, жители старше 70 лет, которые не могут прибыть на избирательные участки, но и люди, которые ухаживают за инвалидами, а также жители, у которых выявлен или подозревается коронавирус, или которые должны были изолироваться по причине контактов или поездок за границу.

Выборы в сейм состоятся 11 октября.