Продолжение романтической истории любви – на киноэкранах «Лед 2»

Романтическая драма «Лед», покорившая сердца тысяч поклонников, после двухлетнего перерыва снова возвращается на киноэкраны!

14 февраля хоккеист Саша (акт.Александр Петров) и талантливая фигуристка Надя (акт. Аглая Тарасова) появятся в продолжении картины, получившей огромное зрительское признание, — «Лед 2»

Жизнь фигуристки Нади, вернувшейся в большой спорт после тяжелой травмы, и харизматичного хоккеиста Саши, который помог ей встать на ноги, полна новых планов и надежд. Саша — азартный игрок местной хоккейной команды, безумно любящий жизнь, спорт и свою жену Надю. В скором времени в доме должен появиться новый житель — их новорожденная дочь. В ожидании младенца дом наполнен радостью, смехом и, как всегда, веселыми Сашиными шутками. Молодая семья, на долю которой выпало немало испытаний, наконец обретет то, о чем давно мечтала…

Вердикт врачей выбивает у Нади землю из-под ног. Последствия серьезной травмы позвоночника опасны для жизни ребенка и для самой Нади. Однако для чемпионки по фигурному катанию, упорно идущей к своей цели и не обращающей внимание на трудности, такая новость – не приговор. Несмотря ни на что, Надя решает стать мамой, однако это решение будет стоить несоизмеримо дорого.