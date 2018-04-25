default image
«Не позволим отнять нашу Победу!»

Подробнее...
default image
Права пациентов и компенсации за причинение вреда здоровью

Подробнее...
default image
Политические разногласия - не проблема. Итоги визита Л.Линкявичюса в Минск

Подробнее...
default image
Ежегодная оценка угроз национальной безопасности Литвы

Подробнее...
default image
Жители и гости столицы смогут бесплатно посетить галереи и музеи

Подробнее...
default image
Миграция между странами ЕС достигла рекорда

Подробнее...
default image
Кандидат в министры экономики Л. Савицкас обещает преемственность начатого

Подробнее...
default image
Болеем и голосуем за юных висагинцев, которым предстоит выступать в прямом эфире!

Подробнее...
default image
Закон о реформе судебной системы подписан в Польше

Подробнее...
default image
Евросоюз намерен создать единую базу данных

Подробнее...
default image
Сili pica отказывается от планов покупки компаний в странах Балтии

Подробнее...
default image
Взморье готовится к большому событию – Празднику корюшки

Подробнее...
default image
Пентагон обвинил Россию и Китай в стремлении "переписать международный порядок"

Подробнее...
default image
Коронавирус: ВОЗ впервые заметила снижение заболеваемости

Подробнее...
default image
Ветряные электростанции в Литве поставили новый рекорд производства

Подробнее...
default image
Сенат США признал Трампа невиновным в деле по импичменту

Подробнее...
default image
Кабмин: закупать древесину первыми смогут переработчики Литвы

Подробнее...
default image
Путин обсудит с Лукашенко актуальные темы российско-белорусского сотрудничества

Подробнее...
default image
В Литве безопасно, утверждает полиция после статьи Fox New о масштабе убийств

Подробнее...
default image
Финляндия предоставит отцам такой же отпуск по уходу за ребенком, как и матерям

Подробнее...
Культура

Продолжение романтической истории любви – на киноэкранах «Лед 2»

Романтическая драма «Лед», покорившая сердца тысяч поклонников, после двухлетнего перерыва снова возвращается на киноэкраны!

14 февраля хоккеист Саша (акт.Александр Петров) и талантливая фигуристка Надя (акт. Аглая Тарасова) появятся в продолжении картины, получившей огромное зрительское признание, — «Лед 2»

Жизнь фигуристки Нади, вернувшейся в большой спорт после тяжелой травмы, и харизматичного хоккеиста Саши, который помог ей встать на ноги, полна новых планов и надежд. Саша — азартный игрок местной хоккейной команды, безумно любящий жизнь, спорт и свою жену Надю. В скором времени в доме должен появиться  новый житель — их новорожденная дочь. В ожидании младенца дом наполнен радостью, смехом и, как всегда, веселыми Сашиными шутками. Молодая семья, на долю которой выпало немало испытаний, наконец обретет то, о чем давно мечтала…

Вердикт врачей выбивает у Нади землю из-под ног. Последствия серьезной травмы позвоночника опасны для жизни ребенка и для самой Нади. Однако для чемпионки по фигурному катанию, упорно идущей к своей цели и не обращающей внимание на трудности, такая новость – не приговор. Несмотря ни на что, Надя решает стать мамой, однако это решение будет стоить несоизмеримо дорого.

реклама

Молодому отцу придется пройти огнь и воду, чтобы его маленькая девочка выросла счастливой.

Драматическую историю любви о стойкости духа, стараниях, самопожертвовании и вере в то, что непреодолимых препятствий нет, можно увидеть уже 14 февраля.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600