Продолжение культового «Вий» — «Тайна печати дракона»

Кадр из фильма

27 сентября приглашаем посмотреть в фильм «Тайна печати дракона» — вместе пуститься в путешествие, полное приключений. Это настоящая жемчужина для всех, кто соскучился по захватывающим дух спецэффектам! В продолжении возрожденного знаменитого «Вия» у нас будет возможность увидеть голливудскую звезду Арнольда Шварценеггера.

Джонатан Грин (акт. Джейсон Флеминг) — заядлый английский путешественник и исследователь неоткрытых земель. Слава об этом отважном путешественнике распространилось по всему миру, а его великие открытия стали интересными для королей и императоров. Еще не успев отдохнуть от последней экспедиции в очень страшную горную деревню, в которой едва удалось избежать заклинания страшилища Вия, Джонатан опять собирается в путь! На этот раз его ждет особая задача, порученная ему самим царем — составить карту территории, где не ступала нога человека.

Путешествуя и рисуя карты, Дж. Грин случайно попадает в совершенно незнакомые земли Китая. Там исследователя ждет неизвестный мир, полный опасных приключений, мистических и диких существ, совершенно захвативший любопытного Джонатана. Наблюдая за приключениями героя, мы попадем в старинные города, познакомимся с прекрасными принцессами, с древними боевыми искусствами, несущими смерть, со сверхъестественными существами и даже с самим королем всех драконов. Поэтому Дж.Грину придется не только составлять карты, разгадать тайну черного дракона, но и столкнуться с чудовищем Вием, в чьи глаза лучше не смотреть никому!

Полный чудес и леденящих душу приключений фильм «Тайна печати дракона» уже 27 сентября!

Тайна печати дракона / The Mystery of the Dragon’s Seal

РЕЖИССЁР: Олег Степченко

Актёры: Джейсон Флеминг («Карты, деньги, два ствола»), Арнольд Шварценеггер («Терминатор», «Терминатор 2: День Страшного суда»), Джеки Чан («Мои трюки»); Мартин Клебба («Пираты Карибского моря») и др.

СТРАНА: Китай, Россия

ВОЗРАСТНОЙ ЦЕНЗ: N-13

ЖАНР: Приключения

