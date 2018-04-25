Продовольственные пайки – малоимущим

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

В июне, несмотря на карантин, более 168 000 малоимущих жителей Литвы получат не только продовольственные пайки, но и гигиенические принадлежности, сообщает Агентство европейского социального фонда.

В этом году пайки малоимущим жителям будут выдавать уже в третий раз. В пакет входят следующие продукты: 1 кг муки, 0,5 кг макарон, 0,5 кг риса, 1 кг сахара, 0,66 кг консервированного горошка, 0,4 кг свиных консервов, 0,5 кг сухих завтраков, 0,48 кг концентрата для борща. В июне в пайке будут также: мыло, шампунь, средство для стирки, зубная паста и зубная щетка. Пайки все муниципалитеты получат до 18 июня. Всего в Литве будет 600 пунктов раздачи пайков по установленным графикам. Чтобы узнать точное время выдачи, надо обращаться в муниципалитеты.

Все пайки упакованы, поэтому получателям не надо приносить свои пакеты. Помощь смогут получить жители с доходом на 1 члена семьи не больше 187,5 евро. Раздачу пайков организуют муниципалитеты и две неправительственные организации — «Продовольственный банк» и Содружество Красного Креста Литвы.

Информацию о месте выдачи пайков в конкретном муниципалитете можно найти на сайтах муниципалитетов и «Продовольственного банка». На покупку продуктов для малоимущих на 2019-2020 гг. выделено 24 млн. евро из Европейского фонда помощи бедствующим.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ