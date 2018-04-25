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Продовольственный кризис из-за пандемии угрожает 27 странам

Фото pixabay.com

Эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) с Всемирной продовольственной программой (ВПП) определили 27 стран, где ситуация с продовольственной безопасностью может значительно ухудшиться в связи с пандемией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФАО.

Среди указанных стран — Афганистан, Бангладеш, Гаити, Венесуэла, Ирак, Ливан, Судан, Сирия, Буркина-Фасо, Камерун, Либерия, Мали, Нигер, Нигерия, Мозамбик, Сьерра-Леоне и Зимбабве.

При этом отмечается, что в Афганистане цены на продовольствие выросли почти на 20% на фоне снижения из-за пандемии доходов населения. В Бангладеш экономические последствия кризиса могут привести к увеличению почти вдвое числа неимущих. В африканских странах ситуация усугубляется погодными катаклизмами и нашествиями саранчи, указывают эксперты.

Для противостояния этим тенденциям ФАО вновь объявила об увеличении необходимой помощи до $428,5 млн в соответствии с Глобальным планом гуманитарного реагирования ООН на пандемию.

По прогнозам ФАО, из-за последствий пандемии и введенных в связи с ней ограничительных мер число голодающих в мире может возрасти до 132 млн. По оценкам ВПП, это число грозит быть более чем вдвое больше. Речь идет в основном об уязвимых странах, так называемых горячих точках голода.

belta.by

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