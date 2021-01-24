Продуктивность работы на удаленке

На снижение производительности чаще всего жалуются семьи, воспитывающие детей, женщины и пожилые работники.

41% работающих из дома говорят, что баланс между работой и личной жизнью ухудшился. Несбалансированность работы и личной жизни больше всего ударила по работникам с маленькими детьми, а также молодежи (18-30 лет), особенно что касается городских жителей. Женщины в два раза чаще, чем мужчины, сообщают об ухудшении баланса между работой и личной жизнью.

Хорошая новость заключается в том, что людей, испытавших меньше стресса и улучшивших свои творческие способности, не меньше, чем тех, кто почувствовал негативное влияние.

Несмотря на то что большинство работающих на удаленке жалуются, что их продуктивность упала, тем не менее пятая часть говорит о росте продуктивности. Наиболее часто упоминаемые причины повышения производительности — это лучшее рабочее место (более тихая и менее отвлекающая среда). Еще одним важным фактором является время и то, что его можно сэкономить за счет отсутствия физического выхода на работу и возможности работать по гибкому графику.

Те работники, которые в целом более удовлетворены своей работой, чувствуют творческий подъем, работая дома, отмечают улучшение баланса между работой и личной жизнью и рост производительности. Поэтому, несмотря на некоторые сбои, большинство сотрудников предпочли бы совмещать офисную работу с удаленной.

Вероятно, что после окончания пандемии мы увидим большую гибкость на рынке труда, которую до этого многие работающие упускали из виду, сообщает пресс-служба Swedbank.