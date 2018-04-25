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Общество,Экономика

Продукты дорожают

  • Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Самая дешевая корзина продуктов в ноябре в магазинах, работающих в Литве, по сравнению с октябрем, подорожала на 0,49% и была на 3,35 евро (или на 6,5%) дороже, чем в ноябре 2018 года, таковы данные портала Pricer.lt.

В сообщении сказано, что после повышения цены на 0,07 евро самой дешевой корзина остается в магазинах сети Maxima, на втором месте — Lidl, который снизил цену на 0,05 евро, на третьем – Norfa, которая подняла цены на 2,21 евро. На четвертом месте остается Rimi, которая снизила цену на 0,89 евро, на пятом – Iki, снизившая цену на 1,25 евро, а на последнем — Barbora, поднявшая цену на 2,83 евро.

Между тем корзина самых популярных и известных брендов в ноябре, по сравнению с октябрем, подорожала на 0,62 евро, а за год на 1,02 евро (или 2,7%). По данным исследования, самая дешевая корзина товаров известных брендов была в Barborа, которая снизила цену на 0,96 евро. На втором месте остается Norfa, поднявшая цену на 0,12 евро, на третьем – Maxima, повысившая цену на 2,25 евро. На последнем месте Iki и Rimi, поднявшие цены соответственно на 0,32 и 1,37 евро.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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