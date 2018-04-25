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TOP,Висагинский вестник,Культура,Общество

Проект «Петербургская сказка» приглашает на новогоднее представление «Трубадур и его друзья»

13 и 14 декабря в Вильнюсе, Каунасе и Висагинасе власти Петербурга в рамках проекта «Петербургская сказка»организуют концерты для детей соотечественников.

Проект «Петербургская сказка» в Литве представит музыкальную фантазию по мотивам сказки братьев Гримм — «Трубадур и его друзья».

Это остроумная, яркая и динамичная версия всем известной истории о неунывающем Трубадуре и его друзьях. Их ждут увлекательные и, порой, весьма опасные приключения, новые знакомства и открытия.
Друзья приходят на помощь слабым и совершают подвиги во имя любви к прекрасной Принцессе.

В спектакле много музыки и песен — перед зрителями разворачивается настоящее праздничное музыкальное шоу.

Режиссер — заслуженный артист России А.Б. Исаков.

Спектакли в Литве:

13 декабря 2019 года (пятница), 9:00, 11.00 Вильнюс, Помещение Дома Польской культуры (Naugarduko, 76)

13 декабря 2019 года (пятница), 16:00
Каунас, Каунасская городская публичная
библиотека (Radastų gatvė, 2)

14 декабря 2019 года (суббота), 12:00, 14.00 Висагинас, Помещение Концертного зала «Драугисте» (Cosmoso, 5)

Целью проекта «Петербургская сказка», который осуществляется с 2014 года, является продвижение петербургской культуры за рубежом и поддержание связей российских соотечественников, в том числе представителей молодого поколения, с Россией и Санкт-Петербургом. В предыдущие годы детям показывали представления «Подарок для Деда Мороза», «Остров сокровищ», «От хобота до хвоста: правило слона», «Новогодние проделки Бабы Яги», «Морозко», спектакль «Волшебный корабль» по мотивам русских народных сказок с участием Деда Мороза и Снегурочки, сказку «Золушка».

Организатором праздников является комитет по внешним связям Санкт-Петербурга в рамках реализации правительством Санкт-Петербурга государственной политики РФ в отношении соотечественников за рубежом.

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