Проект, вызвавший широкий резонанс

Проект постановления предусматривает, что услуги, магазины, места торговли и развлечений, рестораны, кафе, бары, игорные салоны, коммерческие и некоммерческие мероприятия культуры, досуга, спорта, праздники, ярмарки, фестивали и другие места массового скопления людей будут открыты только для людей с иммунитетом и детей до 16 лет.

Это положение должно действовать в отношении людей, которые привиты по полной схеме вакцинации и приобрели иммунитет, а также переболели коронавирусом, когда это подтверждено ПЦР-тестом или тестом на антиген, или же в отношении тех, у кого есть отрицательный ПЦР-тест, сделанный в течение последних 48 часов, и детей до 16 лет.

Между тем для людей, не соответствующих этим критериям, согласно проекту, возможности будут ограничены: они могут делать покупки только в магазинах продуктов питания, ветеринарии, аптеках, оптиках, у которых есть отдельный вход с улицы и их торговая площадь не меньше 1500 кв. метров. Это распространялось бы и на магазины, находящиеся в торговом центре, общая площадь которых не превышает эту квадратуру.

Ограничить услуги для людей без «паспорта возможностей» предлагается в два этапа: один из них еще не указан в проекте постановления и еще разрешил бы услуги красоты, мероприятия на открытом воздухе, а с 13 сентября список стал бы еще короче.

Глава Департамента общественного здоровья Министерства здравоохранения Аудрюс Щепонавичюс сказал на заседании парламентского Комитета по делам здравоохранения, что первый этап был бы введен при достижении определенной занимаемости коек в больницах.

«Когда будет занято 300 коек, планируется изменить постановление правительства об экстремальной ситуации. Вводится широкое применение «паспорта возможностей», – сказал А. Щепонавичюс.

Также без «паспорта возможностей» будут разрешены заказ услуг мелкого ремонта, если контакт продолжается не более 15 минут, услуги салонов красоты, ветеринарных услуг, посещение музеев и выставок, библиотек – только с целью получения-возвращения книг, услуги здравоохранения и социальные услуги.

Без «паспорта возможностей» можно будет участвовать в мероприятиях на открытом воздухе с числом участников не более 500 человек.

Министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте на прошлой неделе объявила, что Министерство в дискуссиях о «паспорте возможностей» предлагает «не ограничивать людей, которые привились».

«Все виды деятельности, в отношении которых применяется «паспорт возможностей», нужно не ограничивать никакими другими дополнительными мерами, такими, как, например, расстояния, маски и пр. Если есть паспорт – и для клиентов, и для предоставляющего услуги должна быть полная свобода», – написала министр в социальной сети Facebook.

Получить «паспорт возможностей» могут сделавшие прививку, переболевшие коронавирусом и получившие отрицательный результат теста.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ