Профилактическое тестирование

На совещании кабмина было одобрено предложение о профилактическом тестировании на коронавирус домохозяйств работников и учеников начальных классов вильнюсской прогимназии им. Великого князя Гядиминаса, которое будет проводиться в феврале-марте в течение двух выбранных недель.
Также будут протестированы работники предприятий самоуправления, работающие контактным способом.
Самоуправление ранее заявляло, что пробный проект будет проводиться в начальных классах там, где будет получено согласие на подобные тесты. После недельного обучения в классах дети уйдут на каникулы, в течение которых будет установлено, не распространился ли вирус в семьях.
Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt