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Профилактическое тестирование

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

На совещании кабмина было одобрено предложение о профилактическом тестировании на коронавирус домохозяйств работников и учеников начальных классов вильнюсской прогимназии им. Великого князя Гядиминаса, которое будет проводиться в феврале-марте в течение двух выбранных недель.

Также будут протестированы работники предприятий самоуправления, работающие контактным способом.

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Самоуправление ранее заявляло, что пробный проект будет проводиться в начальных классах там, где будет получено согласие на подобные тесты. После недельного обучения в классах дети уйдут на каникулы, в течение которых будет установлено, не распространился ли вирус в семьях.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt                  

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