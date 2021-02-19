Профилактическое тестирование

Самоуправление ранее заявляло, что пробный проект будет проводиться в начальных классах там, где будет получено согласие на подобные тесты. После недельного обучения в классах дети уйдут на каникулы, в течение которых будет установлено, не распространился ли вирус в семьях.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt