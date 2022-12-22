Профсоюз и VVT достигли соглашения, забастовка водителей в Вильнюсе останавливается

В связи с тем, что, как коммунальное транспортное предприятие Vilniaus viesasis transportas (VVT) в четверг достигло договоренности с профсоюзом вильнюсских водителей, забастовка в столице остановлена.
«Хорошая новость: забастовка водителей прекращается. Я благодарю за наконец достигнутое соглашение обе стороны — руководителей Vilniaus viesasis transportas и профсоюз», — написал в социальной сети Facebook мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
Глава Профсоюза общественного транспорта Вильнюса Альгирдас Маркявичюс подтвердил BNS, что после достижения соглашения забастовка будет прекращена.
По словам Шимашюса, коллективный договор работников VVT, переговоры по которому были заключены в прошлую пятницу, будет подписан в четверг. Он вступит в силу с 1 января.
«Полное расписание автобусов начнет возвращаться в город с вечера», — сказал Шимашюс.
С целью добиться улучшения условий труда профсоюз протестовал две с половиной недели — с 5 декабря.
На недавних переговорах главными темами обсуждения были вопросы, связанные с оплатой бастующих.
Профсоюз потребовал от VVT выплаты половины заработной платы участникам забастовки. Между тем, компания заявляла, что не собирается этого делать, и предложила иные компромиссы.
По данным профсоюза, в забастовке участвовало от 500 до 550 работников.
VVT обслуживает 76 из 105 маршрутов столицы: пять скоростных, 17 троллейбусных и 54 автобусных. Услуги по перевозке пассажиров осуществляют в столице также два других перевозчика — Transrevis и Kautra, они перевозят пассажиров по регулярному графику.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено