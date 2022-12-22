Профсоюз и VVT достигли соглашения, забастовка водителей в Вильнюсе останавливается

Глава Профсоюза общественного транспорта Вильнюса Альгирдас Маркявичюс подтвердил BNS, что после достижения соглашения забастовка будет прекращена.

По словам Шимашюса, коллективный договор работников VVT, переговоры по которому были заключены в прошлую пятницу, будет подписан в четверг. Он вступит в силу с 1 января.

«Полное расписание автобусов начнет возвращаться в город с вечера», — сказал Шимашюс.

С целью добиться улучшения условий труда профсоюз протестовал две с половиной недели — с 5 декабря.

На недавних переговорах главными темами обсуждения были вопросы, связанные с оплатой бастующих.

Профсоюз потребовал от VVT выплаты половины заработной платы участникам забастовки. Между тем, компания заявляла, что не собирается этого делать, и предложила иные компромиссы.

По данным профсоюза, в забастовке участвовало от 500 до 550 работников.

VVT обслуживает 76 из 105 маршрутов столицы: пять скоростных, 17 троллейбусных и 54 автобусных. Услуги по перевозке пассажиров осуществляют в столице также два других перевозчика — Transrevis и Kautra, они перевозят пассажиров по регулярному графику.

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