Прогноз цен на новый отопительный сезон

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Государственный совет по регулированию энергетики (VERT) Литвы проанализировал предварительную информацию от поставщиков тепла и опубликовал прогноз цен на начало отопительного сезона. Об этом сообщила пресс-служба VERT.

В октябре средняя стоимость центрального отопления должна быть примерно на 13 процентов ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Ожидается, что она составит 4,29 цента за киловатт-час (без НДС). В 2018 году цена составляла 4,94 цента за киловатт-час.

По данным прогноза, среди пяти крупнейших городов Литвы в этом году меньше всего за тепло будут платить жители Шяуляй, дороже всех потребители Паневежиса.

В Вильнюсе за год цены на тепло снизились на 20,97 процента, в Паневежисе – на 15,19 процента, в Шяуляй – на 14,52 процента, в Каунасе – на 12,41 процента, в Клайпеде – на 7,69 процента.

Ожидается, что в октябре 2019 года меньше всего за киловатт будут платить потребители в Утене (3,80 цента за киловатт-час с учетом НДС), а больше всех – потребители Биржай (8,84 цента за киловатт-час с НДС).

Ощутимое снижение стоимости отопления почувствуют потребители в Вилкавишкес. За год стоимость отопления снизилась с 8,25 цента за киловатт-час до семи центов за киловатт-час (с НДС).

Для потребителей Вильнюсского района (Неменчине) отопление подешевеет с 8,71 цента за киловатт-час до 6,79 (с НДС). В Тракае стоимость снизится с 8,01 цента за киловатт-час до 6,68 цента за киловатт-час.