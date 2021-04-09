Прогноз цен на жилье: от паники до эйфории

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Хотя пандемия не отступает и часть бизнеса все еще не работает, жители не считают, что это окажет негативное влияние на цены на жилье.

Исследование, проведенное по заказу банка SEB, показало, что 66 % респондентов Литвы считают, что в ближайшие двенадцать месяцев цены на жилье вырастут, 4 % — что жилье подешевеет, 14% — не ждут изменений, а оставшиеся 16 % не имеют мнения по этому поводу.

В марте больше всего повысился прогноз жителей регионов относительно цен на жилье в Литве. Например, в Вильнюсском районе 60 % респондентов считают, что в ближайшие двенадцать месяцев цены на жилье вырастут, но в Шяуляйском или Панявежском районах в марте такого мнения придерживались почти 70% респондентов. В Литве из пяти крупнейших регионов наиболее скромный прогноз цен на жилье сделали жители Клайпедского края — там 49% респондентов считали, что в ближайшие годы цены на жилье вырастут. Если рассматривать ответы по возрастным категориям, то 81% опрошенных в возрасте 18-29 лет прогнозируют подорожание жилья. Жители этого возраста склонны рассматривать более дорогое жилье как негативный сигнал, поскольку для них доступность жилья уменьшается.

На прогноз большое влияние оказывают одновременно тенденции на рынке недвижимости, перспективы населения и экономики страны.

Первая часть не вызывает никаких вопросов – Департамент статистики Литвы недавно объявил, что в последнем квартале 2020 года средняя цена на жилье на 9,4% выше, чем год назад. В первом квартале этого года цены на жилье продолжают расти. По данным Ober-Haus, средняя цена квартиры росла как в январе, так и в феврале, несмотря на продолжающийся карантин. Второй карантин пока негативнее сказался только на количестве сделок с квартирами в некоторых городах. Например, количество сделок купли-продажи квартир, зарегистрированных в Каунасе, за первые два месяца этого года составило на 28%, в Клайпеде – на 9%, в Панявежисе – на 18% меньше, чем год назад. Однако, как и в предыдущие годы, вырос интерес к индивидуальным жилым домам — в этом году в Литве их было куплено почти на 5% больше, чем год назад.

В последние месяцы наибольшее внимание общественности было приковано к рынку первичного жилья Вильнюса, где в феврале был достигнут очередной ежемесячный рекорд продаж квартир. Наплыв покупателей и не успевающее за этим предложение нового жилья создают идеальную ситуацию для того, чтобы цены на жилье на первичном рынке росли еще быстрее. От того, насколько быстро девелоперские компании смогут запускать новые проекты, будут зависеть темпы роста цен. Сокращение выбора может привести к временному снижению спроса на первичном рынке. Текущий быстрорастущий спрос вынуждает эти компании покупать участки в Вильнюсе быстрее, в результате растет стоимость участков и себестоимость будущих проектов недвижимости.

Хотя в стране продолжается карантин и многие люди по-прежнему не могут вернуться к работе, опросы показывают, что финансовое положение населения существенно не изменилось с начала второго карантина в ноябре. По данным Содры, в январе доход работающих был на 7 процентов выше, чем год назад. Кроме того, за два месяца этого года, как и в прошлом году, в Литву вернулось больше жителей, чем покинуло ее. Средства населения в кредитных организациях за год увеличились на 3,1 млрд евро, и во время пандемии больше жителей, среди тех, чей доход не уменьшился, смогли быстрее накопить на первоначальный взнос по жилищному кредиту. Средняя рыночная процентная ставка по новым ипотечным кредитам за год снизилась. В открытом доступе можно увидеть множество комментариев экспертов по поводу роста и, скорее всего, дальнейшего роста цен на жилье. Наконец, ожидания более быстрого экономического роста во второй половине года преобладают как среди населения, так и среди компаний.

Прогноз роста цен на жилье среди населения Литвы не является чем-то исключительным. В Швеции группа SEB заказывает такое же исследование, динамика результатов которого с начала пандемии очень похожа: в начале марта в Швеции 66% респондентов также ожидали роста цен на жилье в течение года. Напомним, что во время первого карантина ожидания населения в Швеции также резко упали, что говорит о том, что неопределенность, когда началась паника, была характерна не только для нашей страны, но и для многих других стран. Наконец, мы наблюдаем рост цен на жилье по всей Европе. В Швеции цены на квартиры выросли за год на 6%, а на индивидуальные дома — на целых 15%.

В Литве есть вероятность новой волны пандемии и возврата ограничений. Поскольку в результате первых двух волн пандемии динамика цен на жилье не изменилась, вряд ли она резко изменится во втором квартале. Как уже упоминалось, основное внимание в ближайшее время будет уделяться Вильнюсскому региону — будет ли наблюдаться, что из-за высокого спроса рост цен на жилье начнет опережать темпы роста заработной платы и отрицательно скажется на показателях доступности жилья.

В середине марта компания Baltijos tyrimai по исследованию рынка и общественного мнения от имени SEB bankas провела репрезентативный онлайн-опрос населения Литвы.

Тадас Повилаускас, экономист банка SEB