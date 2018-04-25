Прогноз для школьников, основанный на научных расчетах

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Возможно, что школьники смогут вернуться в школы в июне, заявил министр образования, науки и спорта.

«Весьма вероятно, что в июне мы сможем вернуться в школы», – заявил на заседании Комитета Сейма по вопросам образования и науки Альгирдас Монкявичюс.

Такой прогноз, по словам министра, основан на научных расчетах.

Министр заявил, что в июне большинство школьников уже завершат учебу, однако школы смогут организовать неформальное обучение.

По словам А. Монкявичюса, сейчас разрабатываются рекомендации школам, как работать после карантина. Люди из группы риска не должны иметь контактов, таких среди педагогов приблизительно пятая часть.

Министерство предлагает также учебный год в университетах и колледжах начать позднее. Рекомендуется начать учебный год 14 сентября, сообщил А. Монкявичюс. Однако он отметил, что университеты автономны и могут сами устанавливать даты начала учебного года.

Из-за коронавируса прием в вузы был перенесен на более позднее время. Согласно утвержденному графику, прием заявлений в этом году будет начат 1 июня и продлится до 18 августа. До 24 августа можно будет подписывать договоры с приглашенными на учебу, а 28 августа начнется дополнительный прием, который завершится 4 сентября.

В школах учебный год стартует традиционно – 1 сентября.

Кроме того, планировавшийся на июль «Праздник песни» школьников не будет проводиться.

«В этом году праздник не состоится», – подтвердил А. Монкявичюс.

Сейчас решается вопрос о его переносе.

Часть средств уже использована, а оставшиеся почти 2 млн евро пойдут на организацию летнего отдыха школьников.

Информация «ЛК», BNS