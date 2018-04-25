Прогноз: от коронавируса в Литве могут умереть около 200 человек

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Ученые Вильнюсского университета опубликовали прогноз, согласно которому в Литве от коронавируса могут умереть около 200 человек, однако распространение вируса будет зависеть от использования защитных средств.

«Суммарное количество смертей: 208», – говорится в слайде прогноза, который представил в правительстве профессор Ремигиюс Лейпус. Этот слайд был представлен как «реальный сценарий».

Если этот прогноз подтвердится, то коронавирус убьет в восемь раз больше людей, чем обычный грипп. В сезоне 2018-2019 года от гриппа скончались 26 жителей Литвы.

Согласно пессимистическому сценарию, разработанному учеными, вирус может унести 247 человек в Литве.

Согласно представленному сценарию, пик заболеваний в Литве должен быть в конце апреля — начале мая.

«Должно быть начало мая, когда количество болеющих будет самым большим, нагрузка на больницы будет максимальной», – завил на пресс-конференции Р. Лейпус.

В реальном сценарии к концу года количество инфецированных будет почти 4,6 тысяч, в пессимистичном — почти 5,9 тысяч, но более точные прогнозы будут возможны на следующей неделе.

«Те прогнозы, которые будут сделаны на следующей неделе, безусловно, будут более точными», — сказал профессор.

Прогнозы заболевания коронавируса были сделаны рабочей группой из ученых, сформированной две недели назад на факультете математики и информатики.

Краткосрочный прогноз: на следующей неделе 1000 случаев.

Профессор Альфредас Рачкаускас заявил, что краткосрочный прогноз также рассчитывается на основе сегодняшней статистики инфекции.

В опубликованном учеными отчете прогнозируется, что в субботу должно быть зарегистрировано 762 случая.

«Сегодня у нас было точное число — 696, а завтрашний прогноз — будет 762 », — сказал ученый.

В отчете также указано, что число подтвержденных случаев в субботу будет 820 , в воскресенье — 883 , в понедельник — 944 и во вторник — 1005 .

«Существует вероятность в том, что эти числа являются приблизительными и прогноз может сместиться в одну или в другую сторону. (…) Погрешность составляет два или три человека», — сказал А. Рачкаускас.

Ученые также утверждают, что делать прогнозы очень сложно, потому что сам коронавирус является новым и не совсем изученным, но они основывались на предыдущей практике.