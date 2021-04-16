Прогнозы клиники Сантарос

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Клиника Сантарос прогнозирует, что пик госпитализации пациентов с COVID-19 продержится примерно две недели.

Как указано в сообщении клинической больницы, в последние трое суток в Вильнюсском регионе госпитализируется уже не по 50, а по 70-80 пациентов.

«Так называемая третья волна, к которой мы готовились, нарастает не постепенно, а с большим, чем обычно, числом пациентов», – сказала директор клиники Сантарос по вопросам управления Аушра Билотене-Мотеюнене.

Увеличение масштабов заражения и числа пациентов связано с распространением в Литве «британского» штамма коронавируса.

По данным клиники Сантарос, более половины госпитализированных в нее пациентов заразились этим штаммом.

Как отметила директор клиники по вопросам управления, снова приходится позаботиться о новых местах для больных COVID-19: открывается подразделение COVID-19 в Швянченской больнице, в Медицинском центре МВД, увеличивается число коек в Вильнюсской городской клинической больнице.

Как и в предыдущие недели, возраст больных остается примерно таким же: больше всего госпитализируется сравнительно молодых пациентов – до 41 года, а также пациентов из возрастной группы 50-60 лет.

Как утверждает клиника, пациентов старшего возраста становится меньше. Это связано с тем, что большая их часть вакцинирована или переболела ковидом.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ