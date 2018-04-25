default image
Инга Машкарина: Спектакль никого не оставит равнодушным

Подробнее...
default image
Новый этап интеграции ромов

Подробнее...
default image
Драма «Стрельцов» - рожден, чтобы стать звездой футбола

Подробнее...
default image
Альтернатива газовому баллону

Подробнее...
default image
Экономический спад в Литве – один из самых незначительных в ЕС

Подробнее...
default image
Создание Государственного банка развития

Подробнее...
default image
Новшества в школах Литвы

Подробнее...
default image
На коронавирусном фронте

Подробнее...
default image
«Влюбленные берега» должны вернуться

Подробнее...
default image
Бюджет студента

Подробнее...
default image
Пророк Захария и праведная Елисавета

Подробнее...
default image
Инвестиционный климат в Литве

Подробнее...
default image
«Невидимые» волны эмиграции

Подробнее...
default image
Последняя сессия этого созыва

Подробнее...
default image
Осенней распродажи Jamam не будет

Подробнее...
default image
Цены в странах Балтии

Подробнее...
default image
Прогнозы по поводу глобального потепления хуже, чем казалось прежде

Подробнее...
default image
Оформлять визы иностранным родственникам россиян станет проще

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс: заявления Беларуси - неадекватны

Подробнее...
default image
В Средиземном море и Атлантике задержали почти 200 нелегалов

Подробнее...
default image
Меняются требования к маскам : при входе в бар или кафе нужно надевать, внутри - уже нет

Подробнее...
default image
ЕС созовет в 2021 году мировой саммит по здравоохранению

Подробнее...
default image
Около 20 % лифтов многоквартирных домов находится в аварийном состоянии

Подробнее...
default image
ВОЗ: Закрытие школ должно быть крайней мерой

Подробнее...
default image
В Португалии вновь ввели режим ЧС из-за коронавируса

Подробнее...
default image
А.Вярига: Латвия не сделала исключения, по приезде литовцам нужно будет изолироваться

Подробнее...
default image
Туроператоры Tez Tour и Novaturas возобновляют полеты на Кипр

Подробнее...
default image
В США отказались от скрининга на COVID-19 прибывающих пассажиров

Подробнее...
default image
Р. Тамашунене: изменений на границе с Беларусью нет, движение осуществляется обычно

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: если Беларусь закроет границы, Литва и Польша поступят также

Подробнее...
default image
В Латвии запретили георгиевскую ленту

Подробнее...
default image
Пересечение границы с Беларусью проходит как обычно – командующий погранслужбы

Подробнее...
default image
Беларусь закрывает границу с Литвой и Польшей

Подробнее...
default image
Linava: Беларусь уже пару дней как усилила проверки – „машины проверяют рентгеном“

Подробнее...
default image
Израиль вновь вводит жесткий карантин

Подробнее...
default image
В социальных сетях распространяется ложная информация против ношения масок

Подробнее...
default image
В Литве подтвержден 61 новый случай коронавируса, общее число – 3565

Подробнее...
default image
Пожары в Испании уничтожили почти 9 тыс. гектаров леса

Подробнее...
default image
Сейм Литвы не будет уточнять бюджет страны этого года

Подробнее...
default image
Кабмин утвердил мероприятия в честь Конституции Речи Посполитой

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире,Экология и климат

Прогнозы по поводу глобального потепления хуже, чем казалось прежде

Фото pixabay.com

Высокая концентрация метана и СО2 в атмосфере в последние десятилетия привела к тому, что толщина льдин в Арктике и северных широтах начала стремительно сокращаться. А это чревато ускорением глобального потепления на Земном шаре.

Как передает АЗЕРТАДЖ, к такому тревожному выводу пришли ученые Германии, Норвегии и Швеции, совместно изучающие воздействие выбросов углекислого газа на скорость таяния льдов. Они предупреждают, что в ближайшие 1-2 десятилетия человечество может столкнуться с необратимыми катастрофическими последствиями, масштабы которых даже они сами не берутся предсказать. Это означает, что последние прогнозы гораздо тревожнее, чем те, что были раньше.

Ученые взывают к политикам сократить использование углеводородов до минимума, перейти на возобновляемые источники энергии. Они также призывают беречь леса и регулярно проводить посадки молодых саженцев.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.