Прогнозы по поводу глобального потепления хуже, чем казалось прежде

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Высокая концентрация метана и СО2 в атмосфере в последние десятилетия привела к тому, что толщина льдин в Арктике и северных широтах начала стремительно сокращаться. А это чревато ускорением глобального потепления на Земном шаре.

Как передает АЗЕРТАДЖ, к такому тревожному выводу пришли ученые Германии, Норвегии и Швеции, совместно изучающие воздействие выбросов углекислого газа на скорость таяния льдов. Они предупреждают, что в ближайшие 1-2 десятилетия человечество может столкнуться с необратимыми катастрофическими последствиями, масштабы которых даже они сами не берутся предсказать. Это означает, что последние прогнозы гораздо тревожнее, чем те, что были раньше.

Ученые взывают к политикам сократить использование углеводородов до минимума, перейти на возобновляемые источники энергии. Они также призывают беречь леса и регулярно проводить посадки молодых саженцев.