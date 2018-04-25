Прогнозы статистиков: уровень риска бедности в этом году может повыситься

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Уровень риска бедности в Литве в этом году может несколько повыситься, а ситуация может ухудшиться в категории людей пенсионного возраста, показывает впервые обнародованный Департаментом статистики (ДС) прогноз показателей бедности.

Рассчитанные на основании данных о доходах 2019 года позволяют прогнозировать, что уровень риска бедности в этом году может повыситься на 1,1 пункта до 21,7%, между тем уровень абсолютной бедности может снизиться на 1,6 пункта до 6,1%.

«Экспериментальные показатели бедности — это прогноз, который опирается на администрационные данные 2019 года (…) Когда будет отлажена методика, экспериментальная статистика впоследствии станет официальной, например, как и обнародование предварительных оценок валового внутреннего продукта (ВВП), которые тоже являются прогнозами», — прокомментировали BNS в департаменте.

По возрасту самый высокий уровень бедности по-прежнему будет оставаться в группе старше 65 лет — он в этом году будет 39,4% (официальный показатель 2019 года – 31,6%).

Департамент статистики отмечает, что официальные показатели этого года, которые будут обнародованы в следующем году, будут опираться на данных о доходах 2019 года, поэтому различные единовременные выплаты на детей, пенсионерам и людям с недугом, безработным, которые будут сделаны в этом году, в показателях не отразятся.

Департамент статистики впервые подготовил статистику бедности.

Новая официальная статистика показывает, что уровень риска бедности, когда месячные доходы жителя страны составляли 379 евро, в прошлом году был 20,6%, а абсолютный уровень бедности, когда доходы составляли 251 евро — 7,7%. Эти показатели рассчитаны на основании данных о доходах за 2018 год.