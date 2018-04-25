Прогулки на карантине: маршруты выходного дня

Фото vilnius.lt

Снова из-за карантина замедлился ритм жизни, нам приходится проводить свободное время в одиночестве или только в кругу самых близких людей, а пока не откроются культурные пространства и музеи, приглашаем вас отправиться в путешествие по музеям Вильнюса на открытом воздухе.

Платформа „Neakivaizdinis Vilnius“ подготовила более 50 маршрутов как по центру столицы, так и по отдаленным, но не менее интересным районам.

Столица включает в себя много районов. Все они со своими традициями, историями, секретами и странностями. Погрузившись в раздел «Культурология», вы познакомитесь с районами столицы и кипящей в них жизнью — от деревянного Жверинаса до построек Пилайте, от железнодорожного Науйининкай до богемного Ужуписа и множества других. В настоящее время можно ознакомиться с 25 различными районами, в том числе с отдельной частью Вильнюса — Григишкес и недавно присоединившимся к столице Пауписом.