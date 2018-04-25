Прогулки на карантине: маршруты выходного дня

Снова из-за карантина замедлился ритм жизни, нам приходится проводить свободное время в одиночестве или только в кругу самых близких людей, а пока не откроются культурные пространства и музеи, приглашаем вас отправиться в путешествие по музеям Вильнюса на открытом воздухе.
Платформа „Neakivaizdinis Vilnius“ подготовила более 50 маршрутов как по центру столицы, так и по отдаленным, но не менее интересным районам.
Столица включает в себя много районов. Все они со своими традициями, историями, секретами и странностями. Погрузившись в раздел «Культурология», вы познакомитесь с районами столицы и кипящей в них жизнью — от деревянного Жверинаса до построек Пилайте, от железнодорожного Науйининкай до богемного Ужуписа и множества других. В настоящее время можно ознакомиться с 25 различными районами, в том числе с отдельной частью Вильнюса — Григишкес и недавно присоединившимся к столице Пауписом.
Тем, кто мечтает о природе, обязательно стоит посетить Маркучяй. Здесь вас встретят неторопливая сельская жизнь, лесистые холмы и наследие А.С. Пушкина. Любителям природы понравится и Каролинишкес с его ландшафтным заповедником и захватывающей дух панорамой города. А тем, кто интересуется эволюцией природы, стоит изучить следы ледникового периода в Вильнюсе и посетить объекты маршрута «По следам мамонта». Путешественникам с семьями и детьми предлагается выбрать специально созданный маршрут «По тропе с младенцем» и полюбоваться природными жемчужинами Бельмонтаса — живописными холмами, бегущей Вильнялей, впечатляющим видом, открывающимся со смотровой площадки, увидеть исторические места — курганы, усадьбы и мельницы.
Для тех, кто не хочет покидать пределы Старого города, платформа предлагает маршруты, которые позволят иначе взглянуть на уже известные места. Маршрут «Выше голову!» приглашает вас прогуляться по улочкам Старого города, но на этот раз посмотреть вверх и увидеть лепные украшения, скульптуры людей, животных или мистических существ. Об истории действующих в столице кинотеатров вы узнаете, выбрав маршрут «От иллюзий до Вильнюса». Маршрут «Истории открытых двориков» позволит вам побывать в самых интересных двориках Старого города и познакомиться с бытом людей, когда-то здесь живших. Любителям книг и чтения советуем не пропустить маршрут «Литературный Вильнюс». Он приглашает ознакомиться с литературными местами столицы — улицами, площадями, зданиями, которые вдохновляли писателей, творивших в Вильнюсе.
Эти и многие другие маршруты можно найти на сайте www.neakelentinisvilnius.lt.
Информация «ЛК», vilnius.lt