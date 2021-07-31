Производитель хлеба и закусок Mantinga выходит на рынок Южной Америки

Литовский производитель хлеба, закусок и замороженных изделий Mantinga выходит на рынок Южной Америки. В июне первая продукция компании – бутерброды – были направлены в Чили, они прибудут в страну в первую неделю августа.

«Я надеюсь, что объемы экспорта будут расти не только в Чили, но и в других государствах региона. Мы будем анализировать, как пойдет торговля категории бутербродов», – отметил в пресс-релизе глава компании Мантас Агентас.

У Mantinga три фабрики, а продукцию она экспортирует в 36 государств мира.

В прошлом г оду выручка компании сократилась на 8,4% до 95,9 млн евро, а чистая прибыль выросла в 4,3 раза до 22,2 млн евро. Среднее число работников в 2020 г оду составило 1049 (в 2019 году – 1058).

По данным Реестрового центра, акции Mantinga через Mantinga Group владеет Елеменцас Агентас.