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TOP,Энергетика

Производство электроэнергии: реальность и перспективы

Фото pixabay.com

Кабинет министров  Литвы на минувшей неделе утвердил предложение о проведении технологически нейтральных аукционов мощностей. Первый аукцион должен состояться в сентябре 2020 года, а его победители станут известны в конце года, сообщает BNS.

Министр энергетики Эгидиюс Пурлис отметил, что при проведении в жизнь проекта десинхронизации энергосистемы Литвы с кольцом БРЭЛЛ и синхронизации с материковой Европой необходимо не только развивать сети, но и позаботиться о достаточной местной выработке.

«Если говорить о местной выработке и местных мощностях, то очень важно провести в жизнь и так называемый долгосрочный механизм мощностей. Такой инструмент уже проводят в жизнь Великобритания, Польша, Италия», – сказал Э. Пурлис на совещании кабмина.

Министерство энергетики указывает, что в Литве сейчас недостаточно мотивации для развития гибкого и конкурентоспособного рынка электроэнергетических мощностей. Это обуславливает их нехватку и побуждает искать решения.

Ученые Каунасского технологического университета в прошлом году дали оценку адекватности энергосистемы Литвы двум временным периодам – 2019-2024 годов и 2025-2030 годов. Результаты исследования показали, что нужно обеспечить к 2025 году появление в Литве новых мощностей наряду с нынешними.

По данным компании Litgrid, в начале 2019 года совокупная мощность электростанций Литвы составляла 3684 мегаватт. Самая большая производственная мощность у электростанции Lietuvos elektrine – 1055 мегаватт, мощность Круонисской гидроаккумулирующей электростанции – 900 мегаватт, Каунасской гидроэлектростанции – 100,8 мегаватта.

В Литве также оборудованы ветроэлектростанции мощностью более 500 мегаватт, в следующем году должны быть введены в эксплуатацию Вильнюсская и Каунасская когенерационные электростанции.

Местная выработка в Литве на сегодняшний день обеспечивает 25% всей потребности страны (67 гигаватт-часов из 264 гигаватт-часов).  75% потребленной в стране электроэнергии импортируется.

В прошлом году в Литве было произведено 3,22 тераватт-часа электроэнергии – на 16,7% меньше, чем в 2017 году (3,866 ТВт·ч), отмечено в отчете, предоставленном Еврокомиссии (ЕК) Государственным советом по регулированию энергетики Литвы.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ                     

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