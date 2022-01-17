Пройдут переговоры с Ираком о принудительном возвращении мигрантов — Билотайте

Представители Литвы отправились в Ирак, где готовятся переговоры о принудительном возвращении нелегальных мигрантов, сообщила литовский министр внутренних дел Агне Билотайте.

«В настоящее время министр иностранных дел и командующий Службой охраны госграницы Литвы (СООГЛ) вылетели в Ирак, где идут переговоры переговоры по этим процессам. Планируются пятисторонние переговоры между Еврокомиссией, Литвой, Латвией и Польшей о принудительном возвращении», — сказала министр на пресс-конференции в понедельник.

В настоящее время вернут в Ирак можно только тех мигрантов, которые согласны уехать. По словам министра, рассматривается вопрос о продлении срока выплаты тысячи евро мигрантам, добровольно возвращающимся на родину.

«Что касается тысячи евро, то мы видим, что мера сработала, и мы действительно очень серьезно думаем о продлении ее срока действия, потому что содержать нелегального мигранта намного дороже», — сказала Билотайте.

На данный помент эти пособия возвращающимся на родину утверждены до 20 января.

По словам Билотайте, 155 человек получили по одной тысяче евро, 310 человек ранее получили по 300 евро и уехали. Пособия в размере €500 на ребенка были выплачены 11 лицам.

Всего в страны происхождения было возвращено 537 мигрантов. В настоящее время, по словам Билотайте, есть еще около сотни человек, которые хотели бы вернуться на родину.

В прошлом году в Литву попало более 4,2 тысячи нелегальных мигрантов, многие из которых являются иракцами. Литва и другие западные страны обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.

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