Прокуратура будет решать вопрос о жалобе по делу MG grupe – Лауцюс

Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Литовская прокуратура в течение 20 дней примет решение по апелляции по делу о политической коррупции MG Group, ранее известной как MG Baltic, по делу, заявил главный прокурор Вильнюсской окружной прокуратуры Юстас Лауцюс, который поддержал гособвинение.

«Зная об этом, в жизни время от времени случаются такие явления, люди совершают определенные действия, которые имеет право юридически оценивать только суд, не политики, не СМИ, даже не прокурор, только суд. В данном случае это и было сделано, суд дал правовую оценку установленным по делу фактам, и если оценка не будет лишена юридических претензий, то прокуратура представит свое заключение в течение 20 дней», — заявил Лауцюс журналистам в Вильнюсском окружном суде после оглашения оправдательного приговора.

Ранее Вильнюсский окружной суд оправдал всех фигурантов одного из самых крупных и громких дел о политической коррупции в Литве.

Обвинения во взяточничестве были предъявлены бывшему председателю Литовского либерального движения Элигиюсу Масюлису, бывшему члену этой партии Шарунасу Густайнису и парламентарию, члену фракции Партии труда Витаутасу Гапшису.

Экс-либерала, бывшего парламентария — Гинтараса Степонавичюса обвиняли во злоупотреблениях без признаков взяточничества.

Gintaras Steponavičius/ Nuotrauka BNS/ Paulius Peleckis

Суд также оправдал в качестве юридических лиц MG grupe, Либеральное движение, Партию труда.

Они оправданы как не совершившие действий, имеющих признаки преступной деятельности.

Правоохранительные органы подозревали, что MG grupe, Либеральное движение и Партия труда получили выгоду от возможно незаконной деятельности, обвинения были предъявлены и этим трем юридическим лицам.

«Я хочу сказать, что в данный момент оцениваю приговор как данность, и уважаю его как каждое постановление суда Литовской Республики», – сказал Лауцюс.

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