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Прокуратура Литвы передает в суд дело Snoras

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Прокуратура Литвы передает в суд дело Snoras

  • Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Генеральная прокуратура Литвы сообщила, что в среду передает в суд уголовное дело бывшего банка Snoras.

В этом деле обвинения предъявлены бывшим руководителям и акционерам банка Владимиру Антонову и Раймондасу Баранаускасу. Оба обвиняемых сейчас находятся в России, В. Антонов в этой стране наказан лишением свободы за мошенничество в банке «Советский». 

Руководителей банка обвиняют в присвоении имущества Snoras, растрате имущества в крупном масштабе, преступном банкротстве, легализации имущества, приобретенного преступным путем, ведении ложной бухгалтерии банка, злоупотреблениях, фальсификации документов.

В среду на пресс-конференции Генпрокуратура представит дело. 

Деятельность банка Snoras была остановлена в конце 2011 года.

Досудебное расследование по этому делу было завершено в январе 2019 года. Тогда прокуроры сообщили, что по причине возможных преступлений Р. Баранаускаса и В. Антонова был нанесен ущерб кредиторам, прочим акционерам банка и косвенно государству в размере около 0,5 млрд евро.

По данным прокуратуры, Р. Баранаускасу в России предоставлен статус политического беженца, другие детали неизвестны. В Литве срок действия паспорта Р. Баранаускаса истек.

Прокуратура отмечает, что есть подозрения в том, что с осени 2008 года по лето 2011 года были произведены 35 операций по переводу крупных денежных средств и ценных бумаг Snoras на личные счета в швейцарских банках. Также есть подозрения в том, что с 2009 года по 2011 год были выполнены две крупные возможно незаконные сделки с имуществом Snoras. 

Россия отказала в предоставлении Литве правовой помощи в этом деле. 

Суды Великобритании в 2015 году приняли решение выдать Литве В. Антонова и Р. Баранаускаса, проживавших тогда в Лондоне, однако они выехали из этого государства в Россию.

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