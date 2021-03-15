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Прокуратура начала досудебное расследование о разжигании розни в статье В. Томкуса

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Вильнюсская окружная прокуратура начала досудебное расследование о вероятном разжигании розни в отношении гомосексуальных людей в статье Витаса Томкуса, опубликованной на портале respublika.lt.

Представитель прокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене информировала BNS, что расследование о вероятном разжигании розни по признаку сексуальной ориентации начато в минувшую пятницу. 

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Она также подтвердила, что расследование начато из-за опубликовааной в марте статьи главного редактора портала В. Томкуса «Государство благосостояния — это власть педерастов плюс цифровизация всего мира». 

В этом расследовании подозрения пока никому не предъявлены. 

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О том, что в связи с этой публикацией он обратился в прокуратуру, информировал в пресс-релизе редактор портала jarmo.net Йонас Валайтис.  

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