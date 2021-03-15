Прокуратура начала досудебное расследование о разжигании розни в статье В. Томкуса

Вильнюсская окружная прокуратура начала досудебное расследование о вероятном разжигании розни в отношении гомосексуальных людей в статье Витаса Томкуса, опубликованной на портале respublika.lt.
Представитель прокуратуры Гинтаре Виткаускайте-Шаткаускене информировала BNS, что расследование о вероятном разжигании розни по признаку сексуальной ориентации начато в минувшую пятницу.
Она также подтвердила, что расследование начато из-за опубликовааной в марте статьи главного редактора портала В. Томкуса «Государство благосостояния — это власть педерастов плюс цифровизация всего мира».
В этом расследовании подозрения пока никому не предъявлены.