TOP,Новости,Общество

Прокуратура обжаловала в Верховном суде Литвы оправдание К. Пукаса по части домогательств

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Литовская прокуратура обжаловала в Верховном суде Литвы (ВСЛ) решение оправдать бывшего депутата Кястутиса Пукаса по части обвинений в сексуальных домогательствах. 

Суды признали К. Пукаса в сексуальных домогательства к женщине, работавшей депутатским советником-секретарем, но оправдали по обвинениям в домогательствах к трем другим женщинам, которые пытались трудоустроиться на эту должность.  

Прокуратура стремится доказать, что девушки, пытавшиеся трудоустроиться у депутата, были зависимы от К. Пукаса. 

Закон предусматривает применение уголовной ответственности лишь в том случае, если «имеются домогательства к лицу, зависимому по службе или иным образом». 

«Зависимость девушек, стремившихся трудоустроиться, выражалась в том, что лишь от члена сейма К. Пукаса зависело, кто из них будет принят на должность», – говорится в сообщении прокуратуры.

По мнению прокуратуры, при рассмотрении дела, было установлено, что во всех случаях К. Пукас действовал по той же модели, и он их продолжал, невзирая на то, что для пострадавших такие действия были неприемлемыми, сильно тревожащими, они реагировали на них негативно. 

К. Пукас ушел в отставку из сейма в январе 2018 года перед самым голосованием о лишении его парламентского мандата. Конституционный суд объявил, что он нарушил Конституцию, домогаясь работавших его помощниками девушек или тех, которые претендовали ими стать.

BNS

Последние новости

default image
Сквярнялис: критики поста В. Синкявичюса не понимают повестку дня Брюсселя

Подробнее...
default image
Джонсон заявил, что выступает за отмену "бэкстопа" в любом виде

Подробнее...
default image
Новую фракцию в сейме Литвы возглавит В. Камблявичюс

Подробнее...
default image
Нетаньяху обещает аннексировать часть палестинских земель

Подробнее...
default image
США одобрили поставки Польше 32 самолетов F-35

Подробнее...
default image
Rimi откроет электронные магазины в странах Балтии в этом и следующем году

Подробнее...
default image
В сейме Литвы хотят предусмотреть больше предохранителей для белорусской электроэнергии

Подробнее...
default image
ВОЗ: Каждые 40 секунд в мире происходит самоубийство

Подробнее...
default image
Самую маленькую лошадь в мире нашли в Польше

Подробнее...
default image
Минфин Литвы: в 2020 году экономический рост страны замедлится

Подробнее...
default image
Сарделька немецкой мечты

Подробнее...
default image
Прокуратура обжаловала в Верховном суде Литвы оправдание К. Пукаса по части домогательств

Подробнее...
default image
Пенсии разносить будет только Lietuvos pastas

Подробнее...
default image
Китай отменил пошлины на некоторые товары из США

Подробнее...
default image
ЕС создает новый оборонный и космический отдел

Подробнее...
default image
В. Камблявичюс: новая фракция сейма получила приглашение в коалицию от Сквярнялиса

Подробнее...
default image
В сейме – дискуссия по импорту электроэнергии с БелАЭС

Подробнее...
default image
Меркель больше не считает США "автоматическим защитником" Европы

Подробнее...
default image
В связи с изменениями прогнозов, Кабмин Литвы намерен брать займ для обороны

Подробнее...
default image
В Латвии наплыв трудовых мигрантов

Подробнее...

Оставьте свой комментарий

avatar
600