Прокуратура обжаловала в Верховном суде Литвы оправдание К. Пукаса по части домогательств

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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Литовская прокуратура обжаловала в Верховном суде Литвы (ВСЛ) решение оправдать бывшего депутата Кястутиса Пукаса по части обвинений в сексуальных домогательствах.

Суды признали К. Пукаса в сексуальных домогательства к женщине, работавшей депутатским советником-секретарем, но оправдали по обвинениям в домогательствах к трем другим женщинам, которые пытались трудоустроиться на эту должность.

Прокуратура стремится доказать, что девушки, пытавшиеся трудоустроиться у депутата, были зависимы от К. Пукаса.

Закон предусматривает применение уголовной ответственности лишь в том случае, если «имеются домогательства к лицу, зависимому по службе или иным образом».

«Зависимость девушек, стремившихся трудоустроиться, выражалась в том, что лишь от члена сейма К. Пукаса зависело, кто из них будет принят на должность», – говорится в сообщении прокуратуры.

По мнению прокуратуры, при рассмотрении дела, было установлено, что во всех случаях К. Пукас действовал по той же модели, и он их продолжал, невзирая на то, что для пострадавших такие действия были неприемлемыми, сильно тревожащими, они реагировали на них негативно.

К. Пукас ушел в отставку из сейма в январе 2018 года перед самым голосованием о лишении его парламентского мандата. Конституционный суд объявил, что он нарушил Конституцию, домогаясь работавших его помощниками девушек или тех, которые претендовали ими стать.

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