Прокуратура отказалась начинать расследование по публикации В. Ракутиса о Холокосте

«Между тем, данные, собранные в ходе рассмотрения заявления, позволяют сделать обоснованный вывод о том, что историк В. Ракутис, готовя и (…) публикуя статью «Международный день Холокоста и историческая память», не ставил перед собой цель поощрять негативную реакцию общества на лиц еврейской национальности, подстрекать ненависть и рознь, или нарочно отрицать Холокост», – говорится в сообщении прокуратуры.

Бывший председатель Комиссии по вопросам борьбы за свободу и государственной исторической памяти в своем комментарии, опубликованном в Международный день памяти Холокоста, говоря о нацистских пособниках, высказался и о сотрудничестве евреев с нацистским и советским режимами.

«Так что же с пособниками? Кто те люди, которые перенимает ужасные идеи? Лидеры ли это литовского народа, такие как первый доброволец Казис Шкирпа или генерал Ветра? А может Антанас Сметона? Невзирая на большой ажиотаж последнего времени, никак не удалось доказать, что Холокост организовали они. Нет, это совершенно другие люди, часто необразованные, склонные чувствовать себя важными, когда получают ружье в руки, иногда сильно пострадавшие от советских репрессий 1941 года, иногда слепо выполнявшие указы. Они похожи на «стрибов» (сотрудников советских репрессивных структур, литовский неологизм от слова «истреблять» — ред.). Давайте узнаем о них, почему они так делали. Ведь в исполнителях Холокоста не было нехватки и среди самих евреев, особенно в структурах самоуправления в гетто. Но также следует ответить на вопрос о том, какими были взгляды самих евреев, какие идеи побудили часть их сотрудничать с советской властью, занять должности в советских репрессивных структурах. Иногда сознание причин позволяет понять и последствия, хотя и не оправдывает поступков», – написал В. Ракутис.

Публикация вызвала критику и руководства партии консерваторов, членом которой он является, Еврейской общины Литвы, и зарубежных дипломатов.

Из-за вызвавшего негативные оценки комментария о Холокосте В. Ракутисс ухшел с должности председателя парламентской Комиссии по вопросам борьбы за свободу и государственной исторической памяти.

В. Ракутис попросил извинения «перед всеми людьми, которые почувствовали себя обиженными, перед своими коллегами, руководством и членами партии, дипломатами и гражданами дружественных стран за то, что эти интерпретации смазали присущую Дню памяти Холокоста скорбь».

Председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски потребовала от Генеральной прокуратуры начать досудебное расследование в связи с отрицанием и искажением Холокоста.

Во время Второй мировой войны нацисты и местные пособники уничтожили 90% евреев из более 200 тыс., проживавших в Литве.

Израиль наградил титулом Праведника мира 900 жителей Литвы за спасение евреев.