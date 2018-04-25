Прокуратура приступает к делу Н.Венцкене

Адвокат Венцкене Соната Лукаускене заявила в четверг BNS, что прокуроры планируют допросить подозреваемую.

Прокурор: мера пресечения будет зависеть от позиции подозреваемой

Как сказал BNS прокурор Каунасского района Дарюс Якутис, Н.Венцкене будет опрошена «как можно скорее».

Он отметил, что не может сказать, будут просить её ареста.

«Это будет решаться в порядке очерёдности: вначале нам нужно выяснить позицию подозреваемой в отношении расследования и всех других вещей, поэтому давайте не будем торопить события», — сказал прокурор.

Прокуратура намерена выдвинуть Н.Венцкене подозрения в отношении четырёх инкриминируемых ей преступлений — в нанесении удара по лицу Лаймуте Станкунайте, сотруднику полиции, в невыполнении решения суда и учинении препятствий в работе судебному приставу.

Уголовный кодекс гласит, что самая строгая статья за эти преступления предусматривает лишение свободы сроком до 3-х лет.

Вследствие различий между правовыми системами Литвы и США обвинения Н.Венцкене в растлении и незаконном сборе информации были отклонены.

Генеральный прокурор Томас Крушна заявил журналистам в среду, что досудебное следствие подходит к концу.

Он также добавил, что, по мере появления новых обстоятельств, существует возможность обращения к иностранному государству по предъявлении новых обвинений.

Э.Пашилис обещает позднее ответить, почему снята часть обвинений

Генеральный прокурор Эвалдас Пашилис в четверг не прокомментировал журналистам, сколько преступных деяний Венцкене было отклонено из-за различий в правовой системе Литвы и Соединённых Штатов, и ​​сколько — из-за ошибок, совершённых прокурорами.

«Думаю, мы ответим на этот вопрос позже», — сказал глава прокуратуры.

Он также утверждал, что пока не усматривает ошибок литовской прокуратуры в отношении некоторых подозрений Венцкене.

«Это было решение передающего государства — США, и эта регламентация должна быть чёткой в соответствии с законами обоих государств. И на сегодня у нас есть то что есть — эти четыре статьи. Посмотрим, если фактические обстоятельства покажут и ситуацию, что должны быть расширены список обвинений и пределы уголовной ответственности, то это и будет сделано», — сказал генеральный прокурор.

«Пока, по крайней мере, я не вижу вины прокуроров. Если будут какие-либо признаки того, что что-то не было сделано… Но я могу заверить вас, что в течение всего периода экстрадиции у нас были активные контакты с Соединёнными Штатами. Если и были необходимы некоторые уточнения, всё было сделано», — добавил он.

Из Варшавы — на автомобиле

Н.Венцкене была доставлена в Литву в среду вечером.

Представитель полиции Рамунас Матонис сказал BNS, что самолет, доставивший подозреваемую из Чикаго, примерно в 15 час. по литовскому времени приземлился в аэропорту Варшавы.

Оттуда её забрали на автомобиле литовской полиции и примерно в 20 час. Н.Венцкене пересекла границу Литвы, а через два часа её доставили в Каунасскую следственную тюрьму.

Э.Пашилис призвал не придавать большого значения этому расследованию и назвал его «ординарным делом, возможно, с несколько затянувшимся процессом выдачи».

Глава Генпрокуратуры также призвал людей «не пикетировать суды или прокуратуру».

Н.Венцкене в Чикагской тюрьме содержалась с начала 2018 года.

Бывшая судья и политик уехала из Литвы в 2013 году. В том же году Сейм лишил её правового иммунитета.

Н.Венцкене говорит, что выдвинутые против неё обвинения политически мотивированы.