Прокуратура просит ареста подозреваемых в коррупции прокуроров, адвоката и сотрудника СРФП

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Прокуратура попросила суд разрешить арест подозреваемых в коррупции прокуроров Нериюса Марцинкявичюса и Донатаса Пузинаса, сотрудника Службы расследования финансовых преступлений (СРФП) Нериюса Валатки и адвоката Шарунаса Мицкявичюса.

Как сообщила в среду прокуратура, заседания суда по вопросу о мерах пресечения состоятся в четверг.

В отношении трех фигурирующих в досудебном расследовании частных лиц избраны не связанные с ограничениями свободы меры пресечения — подписка о невыезде и изъятие документов.

Восемь остальных подозреваемых остаются под стражей. Решения о мерах пресечения для них пока не приняты.

Правоохрана в среду сообщила о проведении досудебного расследования о торговле влиянием, подкупе, злоупотреблениях и взяточничестве.

Расследование начато после получения данных о том, что прокуроры Департамента уголовного преследования Генпрокуратуры Н. Марцинкявичюс и Угнюс Вичинас, прокурор Второго отдела уголовного преследования Каунасской окружной прокуратуры Д. Пузинас, сотрудник СРФП Н. Валатка, действуя независимо друг от друга, неформально встречаются с практикующим в Каунасе адвокатом Ш. Мицкявичюсом и обсжудают ход находящихся в их ведении финансово-экономических досудебных расследований, необнародованные данные, а также возможности принятия процессуальных решений, в которых заинтересованы частные лица, которых неофициально представляет этот адвокат.

Вероятно, что в определенных случаях имело место преследование материальной и прочей выгоды.

Генпрокурор Эвалдас Пашилис сказал, что «такие действия могли быть совершены по имеющим особое значение делам о растрате имущества в банке Ukio bankas, в деле кредитного объединения Kreditu unija».

Досудебное расследование проводит Департамент расследований организованных преступлений и коррупции Генпрокуратуры и Служба спецрасследований.