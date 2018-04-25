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Суд решит, продлить ли арест А. Палецкису

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Новости,Общество

Прокурор: расследование по делу А. Палецкиса должно завершиться к весне

  • Фото facebook.com

Досудебное расследование, в котором предъявлены подозрения политику Альгирдасу Палецкису, намечается завершить к весне, заявила прокурор Генпрокуратуры Вилма Видугирене. 

«К весне, я думаю, что это дело должно быть завершено и передано в суд», – сказала журналистам во вторник В. Видугирене. 

По ее словам, расследование затянулось по причине особо большого объема следственного материала. 

«Особо большой объем информации: множество электронных носителей данных, где огромный объем информации, который невозможно кое-ка просмотреть, нужно все проверить, пересмотреть, открыть каждый. Например, писем десять тысяч, их нужно пересмотреть. На все нужно время», – сказала она.

По словам прокурора, в деле также были назначены экспертизы – почерка, восстановления документов, была запрошена информация в зарубежных государствах. 

Во вторник было обращение в суд с просьбой продлить арест А. Палецкиса: прокурор просит продлить его еще на три месяца. 

«Мотив остается тем же – подозреваемый может сбежать и скрыться от проводящих досудебное расследование и суда», – сказала прокурор.

Во вторник суд рассмотрел эту просьбу, свое решение огласит 20 декабря. 

Сам А. Палецкис не участвовал в заседании суда во вторник, однако поддержать его пришли около десяти человек. Из зала закрытого заседания им пришлось удалиться, когда секретарь предупредила о том, что вызовет полицию.  

А. Паляцкис находится в заключении уже три года – с октября 2018 года, каждый раз срок его задержания продлевается. В последний раз суд продлил меру пресечения на два месяца. 

Этот политик является подозреваемым в деле о шпионаже, в котором неназванная «сеть лиц» подозревается в незаконном сборе информации в пользу России о должностных лицах и судьях, расследовавших дело о событиях 13 января 1991 года и прочей информации.

Пострадавших в деле пока нет – подобных заявлений не поступало.

«Должностные лица очень редко просят признать их пострадавшими», – сказала прокурор.

По ее словам, в А. Палецкис дает показания в этом деле. 

Он и его защитник ранее заявляли, что обвиняемый не признает своей вины. 

Прокурор отметила, что в деле больше подозреваемых, однако не раскрыла их число. 

«В данный момент предъявлены уведомления о подозрениях, есть и другие лица», – сказала В. Видугирене.

В этом деле одному лицу предоставлен статус спецсвидетеля. 

Ранее сообщалось, что фигуранты расследования подозреваются в том, что по поручению Федеральной службы безопасности (ФСБ) России собирали информацию о литовских должностных лицах, прокурорах, судьях, имеющих отношение к расследованию дела о трагических событиях 13 января 1991 года, а также в том, что собирали другие данные.

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