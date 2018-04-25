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Прокуроры не будут защищать общественный интерес по делу о заимствованиях 2009-2012 годов

Nuotrauka pixabay.com

Генеральная прокуратура Литвы не будет защищать общественный интерес в связи с возможными нарушениями, связанными с решениями правительства Литвы о заимствованиях на финансовых рынках в 2009-2012 годах у коммерческих банков.

Прокуроры также отказались оценивать возможные нарушения, связанные с индексом ставок межбанковских кредитов Vilibor в  2008-2009 годах и действиями Банка Литвы (Центробанка) по надзору за банками. 

Решение Генкурокуратуры было принято 23 сентября. Общественный интерес предлагалось защищать в выводах парламентского расследования об обстоятельствах и причинах кризиса 2009-2010 годов в Литве. Это решение в течение 30 дней может быть обжаловано у старшего прокурора Отдела общественного интереса. 

«После ознакомления с выводами текстов видно, что это обращение следственно-аналитического стиля, основанное на разговорах, оценках, предположениях. (…) Этот вывод может повлиять на управление кризисами в будущем, на принятие новых правовых актов или их совершенствование. За принятые решения и действия может применяться политическая, но не правовая ответственность», – говорится в постановлении Генпрокуратуры. 

Четвертого июня сейм Литвы утвердил выводы продолжавшегося почти два года парламентского расследования обстоятельств, обусловивших экономический кризис в Литве в 2009-2010 годах. В них говорится, что кризис 2009-2010 годов в Литве и других странах Балтии спровоцировали действовавшие здесь банки зарубежного капитала, а Банк Литвы (БЛ, центробанк) не обеспечил надлежащий надзор за ними, кроме того, в 2008 году бюджет был принят с нарушениями фискальной дисциплины, а правительство вместо того, чтобы брать займы у международных структур дешевле, заимствовало на рынке под высокие годовые.

Правящие утверждали, что выводы расследования должны побудить к более ответственной политике в сфере общественных финансов, а оппозиция утверждала, что у расследования были политические цели сведения личных счетов.

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