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Прокуроры отказались проводить расследование снятие доски Й. Норейке в Вильнюсе

Фото vilnius.lt

Прокуроры отказались начинать досудебное расследование в связи с решением мэра Вильнюса Рямигиюса Шимашюса Йонаса снять мемориальную доску в честь Йонаса Норейки-Генерала Ветры со стены библиотеки Академии наук Литвы им. Врублевских.

Решение было принято после того, как было установлено, что не были совершены действия, которые бы имели признаки преступления или уголовного проступка, сообщила BNS во вторник представитель Генпрокуратуры по связям с общественностью Рита Стундене.

Этот вопрос рассматривался по заявлениям Совета Вильнюсского отделения литовского движения «Саюдис», ассоциации Kauno forumas, руководителей Литовской Ассоциации защиты прав человека, прочих лиц, а также с учетом данных, полученных из Самоуправления города Вильнюса. 

«Мы решили отказать в начале досудебного расследования, указав, что решение снять мемориальную доску Йонасу Норейке-Генералу Ветре и проведение этих работ не являются злоупотреблением служебным положением или превышением полномочий, установленных законом, либо самоуправством. При демонтаже мемориальной доски не была превышена или нарушена компетенция местных органов самоуправления, связанная с управлением и использованием имущества, принадлежащего самоуправлению», – сказала Р. Стундене.

Прокуратура утверждает, что никакие объективные данные не обосновывают предположений о том, что Р. Шимашюс или другие представители самоуправления решением снять доску или позднейшими своими комментариями оскорбили память покойного и подстрекали к вражде. 

Не было установлено, что сотрудники администрации самоуправления хотели бы нарочно навести клевету на какое-либо физическое лицо или оскорбить память покойного Й. Норейки, либо же принизить память о нем, разжечь вражду или национальную рознь. 

«При обсуждении мотивов, изложенных заявителями и связанных с оценкой личности Йонаса Норейки-Генерала Ветры, следует отметить, что это очень сложный, многогранный и мультиаспектный вопрос, однако он не является объектом сферы, регулируемой уголовным правом», – говорится в постановлении прокурора об отказе начать досудебное расследование. 

Заявители также просили начать досудебное расследование в связи с возможным незаконным переименованием Аллеи им. офицера и дипломата Казиса Шкирпы. Прокурор констатировал, что вопрос о переименовании аллеи в Аллею Триколора уже оценивался в смысле уголовного права, было отказано в начале расследования. 

Немногим ранее прокуратура решила не применять мер по защите общественного интереса, связанных с решениями по увековечению памяти о Й. Норейке и К. Шкирпе. 

Доска Й. Норейке, которая провисела здесь более двух десятилетий, была снята в конце июля по решению столичного мэра. Градоначальник сказал, что решил сделать это потому, что Й.Норейка закреплял решения нацистской администрации о создании еврейского гетто и конфискации их собственности.

В июле Горсовет также решил переименовать Аллею им. К. Шкирпы в центре города в связи с декларированным им публично и ни раз антисемитскими взглядами. 

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Прокуроры получили четыре жалобы на снятие мемориальной доски Й. Норейке
BNS

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