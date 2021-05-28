Промежуточные итоги переписи Вильнюсского района

Были опасения, что организаторы переписи населения должным образом не оценят нынешнюю реальную ситуацию с использованием информационных технологий в Литве и не приложат достаточных усилий для информирования населения и распространения информации о переписи.

«Союз поляков Литвы и ряд других неправительственных организаций еще в январе предвидели и прогнозировали неудачный исход исследования Департамента статистики, поэтому инициировали перепись жителей польской национальности Вильнюсского района», – напомнил парламентарий на состоявшейся в Сейме пресс-конференции.

Вальдемар Урбан, координатор всеобщей переписи польского населения Вильнюсского района, считает, что самая большая проблема переписи населения, проводимой в 2021 году, заключается как раз в том, что переписчики больше не посещают жителей и не взаимодействуют с ними напрямую, поскольку перепись проходит только в электронном виде, то есть с использованием данных государственных регистров и информационных систем.

«Это означает, что некоторые данные всеобщей переписи не будут соответствовать действительности, потому что, например, данные о национальности или религии человека не являются обязательными и часто не указываются в регистрах», – подчеркнул В. Урбан.

Он указал, что статистическое исследование о национальности, родном языке и вероисповедании жителей, которое проводилось с 15 января по 28 февраля, с самого начала было обречено на неудачу, так как оно проводилось только в электронном виде.

«Из статистической информации, предоставленной тем же Департаментом статистики, мы видим, что только у 77% домохозяйств есть личные компьютеры дома, а в сельской местности – у 71%. В 2020 году в возрастной группе 16-74 лет всего 57,7% лиц пользовалось общественными электронными услугами, а в рабочей группе 65-74 лет – всего 14,4% », – отметил В. Урбан, добавив, что провалу опроса способствовало и то, что Департамент статистики не проводил какую-либо рекламную или информационную кампанию о переписи населения.

По этим причинам Союз поляков Литвы решил инициировать гражданскую акцию – Всеобщую перепись жителей польской национальности Вильнюсского района, целью которой стало стремление обратить внимание населения на то, насколько важно указывать свою национальность, объяснить жителям, что собранные материалы позволят сравнить данные и определить реальное число лиц польской национальности. Эта акция проводилась не только в электронном виде, но и традиционным способом, когда переписчики посещают каждого жителя и опрашивают его в письменной форме.

Союз поляков Литвы привлек около 1 тысячи волонтеров, которым были выданы специальные сертификаты, они были полностью проинструктированы относительно работы в карантинном режиме и защиты персональных данных.

Подобные акции всеобщей переписи традиционных нацменьшинств проводились много раз в других странах ЕС: перепись венгерского нацменьшинства в Румынии и Словакии, хорватского нацменьшинства в Боснии и Герцеговине и т.д. Такие общественные инициативы приветствуются и даже поощряются правительствами стран ЕС.

Инициатива Союза поляков Литвы уже получила международную поддержку. Член Европарламента, председатель Федералистcкого союза европейских национальных меньшинств (FUEN) Лорант Винце прислал письмо Союзу поляков Литвы, в котором была выражена поддержка.

Как отметил В. Урбан, сейчас мы можем рассмотреть ход реализации инициативы и промежуточные результаты, которые даже превосходят ожидания организаторов. Так, сравнение уже имеющихся данных позволяет увидеть различия между данными всеобщей переписи населения, проведенной в 2011 году, и результатами всеобщей переписи населения Вильнюсского района, инициированной Союзом поляков Литвы.

По словам В. Урбана, есть местности, где уже выполнено 90% работы или даже 100% работы, и некоторые цифры уже известны. Например, в Балтойи Воке в 2011 году было зафиксировано 833 поляка, по данным Союза поляков Литвы, уже сейчас их зарегистрировано 1152. В Буйвиджяйской сянюнии, по данным 2011 года, проживали 724 поляка, в настоящее время – 870, Тургяляйской сянюнии в 2011 году – 1592 поляка, в настоящее время – 1647.

Специалист отметил, что продолжающаяся пандемия и связанные с ней ограничения несколько изменяют продолжительность инициативы из-за строгого соблюдения рекомендаций эпидемиологов, избежания прямых контактов и встреч в помещениях, но он подчеркнул, что первоначальные результаты переписи настраивают очень позитивно, тем более что примерно 70% переписчиков Союза поляков Литвы прошли вакцинацию или приобрели иммунитет после болезни.

«Мы надеемся, что общественная инициатива Союза поляков Литвы будет еще более успешной, поскольку карантинные ограничения постепенно смягчаются. Как и планировалось, перепись Союза поляков Литвы будет проходить до июля, так что у нас еще есть время, и мы верим, что в любом случае наша общая цель – максимально точно определить численность проживающего в Литве польского нацменьшинства – будет достигнута», – резюмировал В. Урбан.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ