Промкомпании Литвы выделили на экологию 220 млн евро

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В 2018 году расходы литовских промышленных предприятий на защиту окружающей среды в 2019 году составили 220,4 млн евро – на 24,9% больше, чем в 2018-ом, сообщил Департамент статистки.

Расходы на защиту водных ресурсов составили основную часть расходов, предназначенных для охраны природы – в прошлом году они увеличились на 32,2% до 148,2 млн евро и составили 67,2% всех расходов промышленных предприятий на экологию.

В прошлом году за защиту воздуха предприятия выделили 38,2 млн евро (на 50,7% больше, чем в 2018 году), или 17,3% всех расходов на экологию, на переработку отходов – 31,3 млн евро (на 12,7% меньше), или 14,2%, а на прочую природоохранную деятельность – 2,7 млн евро ( на 17,2% меньше), или 1,2 %.

Инвестиции компаний в охрану природы в прошлом году, по сравнению с 2018 годом, выросли на 51,3% до 106,2 млн евро – это составило 48,2% всех расходов промышленных компаний на экологию.