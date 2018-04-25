Промышленный спад в Литве и июле – крупнейший в Балтии

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В июле годовой спад промышленного производства среди стран Балтии был крупнейшим в Литве, однако при этом оставался одним из самых низких среди стран Евросоюза, сообщил Евростат.

За год промпроизводство в Литве – в июле, по сравнению с июлем 2019- года – сократилось на 2,2%. В Эстонии оно снизилось на 0,4%, а в Латвии – выросло на 0,1%, сообщило в понедельник статистическое агентство Евросоюза.

За месяц – в июле, по сравнению с июнем – промышленность в Литве выросла на 2%, в Эстонии – на 2,8%, а в Латвии – снизилось на 0,8%.

Во всем Евросоюзе промышленность за год сократилась на 7,3%, а за месяц выросла – на 4,1%.