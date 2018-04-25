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TOP,Новости,Происшествия

Пронесшийся над Литвой сильный ветер унес одну жизнь, 13 автомобилей повреждены

Фото из открытых источников

Департамент противопожарной безопасности и спасения Литвы до 6 утра пятницы получил 471 вызов по причине последствий шквального ветра – сильнейший ветер унес жизнь одной женщины, повреждены 13 автомобилей. 

Как сообщили BNS представители Отдела координирования стихийных ситуаций департамента, за последние сутки больше всего вызовов получено в связи с разрывом линий электропередачи (ЛЭП), с падением деревьев на строения, автомобили, линии ЛЭП.

Больше всего вызовов было в Клайпедском округе – 93, в Вильнюсском – 66, в Паневежском, Каунасском, Шяуляйском, Утенском – более 40. 

В четверг было сообщено о том, что в Укмярге часть оторвавшейся крыши смертельно ранила женщину, этот же обломок крыши повредил и автобус общественного транспорта. 

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По данным департамента, в целом было получено 13 сообщений о деревьях, упавших на автомобили, из них семь таких сообщений было получено в Клайпеде.   

В ночь с четверга на пятницу в Литве бушевал сильнейший шквальный ветер, его порывы достигали 20–25 метров в секунду, а на взморье до 32 м/с. 

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