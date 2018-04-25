Пронесшийся над Литвой сильный ветер унес одну жизнь, 13 автомобилей повреждены

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Департамент противопожарной безопасности и спасения Литвы до 6 утра пятницы получил 471 вызов по причине последствий шквального ветра – сильнейший ветер унес жизнь одной женщины, повреждены 13 автомобилей.

Как сообщили BNS представители Отдела координирования стихийных ситуаций департамента, за последние сутки больше всего вызовов получено в связи с разрывом линий электропередачи (ЛЭП), с падением деревьев на строения, автомобили, линии ЛЭП.

Больше всего вызовов было в Клайпедском округе – 93, в Вильнюсском – 66, в Паневежском, Каунасском, Шяуляйском, Утенском – более 40.

В четверг было сообщено о том, что в Укмярге часть оторвавшейся крыши смертельно ранила женщину, этот же обломок крыши повредил и автобус общественного транспорта.