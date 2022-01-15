Пропускная способность соединений с Россией и Беларусью будет подсчитываться более точно

Nuotrauka BNS/ Kęstutis Vanagas

После того, как Литва в прошлом году в одностороннем порядке сократила максимальную пропускную способность электроэнергии на белорусско-литовском соединении, сейчас Литва хочет, чтобы операторы Литвы, Латвии и Эстонии использовали одинаковые алгоритмы подсчета мощностей на границах с Россией и Беларусью.

Проект методики определения пропускной способности с третьими странами литовская электропередающая компания Litgrid в декабре представила Государственному совету по регулированию энергетики (ГСРЭ), который будет принимать решение об утверждении данной методики.

Председатель Государственного совета по регулированию энергетики (ГСРЭ) Ренатас Поцюс заявил, что проект не сильно отличается от утвержденной в сентябре методики. Цель внесения изменений — устранить технические несоответствия между операторами Литвы, Латвии и Эстонии.

«Изменения методики носят больше технических характер, чтобы операторы системы передач — как в Литве, так и в Латвии и Эстонии — использовали одинаковые алгоритмы подсчета, когда все мощности на границах учитываются», — разъяснил BNS Р. Поцюс.

«На сегодняшний день существуют такие технические несоответствия во времени, когда операторам после этого технически сложно подсчитывать эти мощности», — добавил он.

Литовская компания передачи электроэнергии Litgrid в сентябре снизила максимальную пропускную способность на литовско-белорусских соединениях, поэтому Латвия для торговли в Россией может выдавать только такие пропускные мощности, которые приблизительно отвечают пропускной способности ее линий электропередач.

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