Просьба о гражданстве игрока NBA И. Браздейкиса будет рассмотрена в феврале

Просьба игрока лиги NBA литовского происхождения Игнаса Браздейкиса о получении литовского гражданства будет рассмотрена еще в этом месяце, сообщила администрация президента.

Как сообщил BNS пресс-секретарь президента Гитанаса Науседы Антанас Бубнялис, этот вопрос может быть рассмотрен на предстоящем в конце феврале заседании Комиссии по делам о гражданстве, однако к этому времени баскетболист должен уточнить поданные документы.

«Часть представленных документов не отвечает официальным требованиям, поэтому мы попросили их уточнить. Если к заседанию баскетболист успеет это сделать, его просьба будет рассмотрена», – сказал BNS А. Бубнялис.

В конце января Литовская федерация баскетбола сообщила, что баскетболист литовского происхождения И. Браздейкис официально подал все необходимые документы в президентскую администрацию на получение гражданства Литвы, которое в порядке исключения ему может предоставить президент Гитанас Науседа.