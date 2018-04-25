10 сентября, в 21:45 ч. в Вильнюсе прошел отборочный матч ЧЕ 2020 по футболу между португальской и литовской сборными. Сборная Португалии с участием знаменитого футболиста Криштиану Роналду одержала победу над сбороной Литвы со счетом 5:1.
10 сентября, в 21:45 ч. в Вильнюсе прошел отборочный матч ЧЕ 2020 по футболу между португальской и литовской сборными. Сборная Португалии с участием знаменитого футболиста Криштиану Роналду одержала победу над сбороной Литвы со счетом 5:1.
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